Кулинары Крыма испекли праздничные пряники для фронтовых медсестер

Подарить оригинальные «цветочки» и «солнышки» на вкуснейших сладостях решили студенты и мастера крымского колледжа общественного питания и торговли вместе с Народным фронтом.

Каждый пряник индивидуально расписан нашими студентами, в каждый вложена частичка души. Это тепло и добро мы хотим донести тем, кто день и ночь спасает наших ребят за ленточкой. Поздравляем вас и желаем вам здоровья, любви, благополучия, скорейшего возвращения домой к семьям и всем нам. Мирного неба вам над головой, – делятся крымские мастера.

Народный фронт доставит пряники прямо в прифронтовой госпиталь в зоне СВО и передаст в руки вместе с остальными подарками из Крыма врачам и медсестрам.

Дарить частичку домашнего тепла вместе с мастерами крымских колледжей и здравниц уже стало нашей доброй традицией. И, конечно, это касается не только наших героев-мужчин. Наши фронтовые медсестры, тоже рискуя своей жизнью спасают раненых ребят. И порадовать от всей души хочется и наших защитниц, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Угощения доставят из Крыма вместе с подарками от детей из Артека и гуманитарным грузом для прифронтового госпиталя Херсонского направления СВО к 8 марта.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму