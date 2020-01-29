Культиваторы в Крыму

Надоела крупногабаритная сельхозтехника, и вы решили купить бензиновый культиватор в Крыму https://diapazon82.ru/sadovaya-tehnika/motobloki-i-kul-tivatory/benzinovye-kul-tivatory/?

Вы приняли правильное решение. Выбор сельхоз техники довольно большой, поэтому мы расскажем, на что обратить внимание.

Параметры выбора

класс техники. Он напрямую связан с габаритами оборудования. Различают профессиональные культиваторы. Их вес составляет около 300 кг, они рассчитаны на вспахивание больших площадей. Для домашнего использования предусмотрены полупрофессиональные агрегаты весом 80-120 кг. Их технические характеристики позволяют без труда обрабатывать огороды. А вот для садоводов-любителей, которые выбирают устройство для ухода за грядками и клумбами, будет достаточно бытового варианта. От класса техники также зависит мощность приборов;

тип бензинового двигателя. Он представлен двумя видами: двухтактным и четырёхтактным. Двухтактный двигатель имеет невысокую стоимость, но в тоже время он сильно шумит. Кроме того, для двухтактных моторов принципиально важны пропорции бензина и масла, отклонение от них приводит к сбоям в работе. Двухтактными моторами оборудованы только бытовые модели, во всех остальных стоят четырёхтактные двигатели;

объём топливного бака. Чем он будет больше, тем больше времени можно эксплуатировать технику без дозаправки. Этот параметр влияет на комфорт использования, при этом никак не влияет на продуктивность;

ширина и глубина обработки. От этих параметров напрямую зависит качество ухода за почвой. Рассмотрим показатели для каждого класса. Так, у бытовых моделей ширина обработки 20-40 см, глубина – 8-20 см в зависимости от модели. У полупрофессиональных агрегатов ширина 40-85 см, глубина –25,28 см. Самыми продуктивными в работе будут, конечно, агрегаты профи-класса.

Советы покупателям:

не стоит гнаться за максимальными показателями. При выборе культиватора нужно исходить из своих потребностей. К примеру, если вам нужно оборудование для ухода за клумбами или грядками, то профессиональная техника вам в принципе не подойдёт;

отдавайте предпочтение сельскохозяйственной технике известных брендов;

очищайте рабочие поверхности перед хранением. Это продлит срок эксплуатации вашего оборудования.

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