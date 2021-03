Культовые женские кроссовки Nike Air Force 1 — обувь для комфортной жизни

Почему женские кроссовки Nike Air Force 1 во всём мире называют культовыми? Причина весьма основательна: эту модель спортивной обуви дизайнер Брюс Килгор создал в далечайшем 1982 году для баскетболистов — именно на этих ботинках была опробована технология амортизации Nike Air, при которой в подошву встраиваются пакеты с воздухом. Однако, через пару лет после их запуска в продажу спрос на кроссовки в качестве баскетбольных спал. Как результат, создатели решили отправить Nike Air Force 1 на «полку истории», попытавшись свернуть производство.

Но… не тут-то было. Покупатели внесли коррективы в процесс: эта модель Nike приобрела буквально бешеную популярность у тех, для кого спортивная обувь — повседневная обувь. И вот с тех пор кроссовки пользуется неизменной популярностью. Знатоки даже поговаривают, что те, кто единожды в полной мере прочувствовал на своих ногах всю гениальность этого шедевра компании Nike, никогда ему «не изменят». И похоже это действительно так: модель кроссовок по всему миру ежегодно расходится огромными партиями. Благо, богатый ассортимент позволяет выбирать «на вкус и цвет», по случаю и под конкретные задачи. Так, к примеру, фирменные женские кроссовки Nike Air Force на сайте магазина Nike Air Force в Москве представлены в нескольких десятках модификаций.

Как выбрать кроссовки Nike Air Force 1

Первая из рекомендаций профессионалов, разумеется, звучит стандартно: приобретать брендовую обувь они советуют исключительно в фирменных магазинах. В таком случае, шанс купить подделку или кроссовки ненадлежащего качества практически исключён.

Стоит также отметить, что Nike Air Force 1 представлены в трёх вариантах: low (низкие), mid (средние) и high (высокие). Какие лучше?

Low (низкие), как правило, берут для повседневной носки. Такие кроссовки, как утверждают большинство модниц, подходят практически под любой стиль и образ. Да, да! Nike Air Force 1 — из той обуви, которую не грех надеть и в пир, и в мир. И под платье, и под брюки. Тем более, с учётом их цветового разнообразия и оригинальных решений. О светящихся в темноте кроссовках не грезите, случаем? У Nike они есть.

Mid (средние) и high (высокие) кроссовки — это чаще более утилитарные варианты, рассчитанные на тех, кто при всей своей любви к моде ценит ещё и повышенную практичность. При выборе спортивной обуви этот момент действительно важен в первую очередь тогда, когда предполагается немалая физическая нагрузка. Впрочем, по оценкам многочисленных «пользователей» Nike Air Force 1, эти кроссовки способны на долгосрочную «работу».

Покупать кроссовки онлайн или оффлайн?

Этим вопросом чаще задаются те, кто привык покупки «трогать-щупать-нюхать». И, разумеется, они правы. Но на день сегодняшний ситуация такова, что в интернет-магазинах выбор товаров больше, чем в торговой точке «за углом». Говоря о кроссовках, эксперты советуют приобретать их на площадках, которые работают по принципу — заказ покупатель оплачивает только после того, как убедился в качестве обуви. Такой подход к выстраиванию отношений с клиентами, к слову, ещё один показатель того, что компания-продавец «не втюхивает» подделки, а несёт ответственность за реализуемый товар.

Надёжность, «неубиваемость», комфорт в носке, материалы, не вызывающие нареканий, — всё это Nike Air Force 1. И если вы ещё далеки от этого «праздника жизни», то самое время присмотреться к культовым кроссовкам. Летний сезон же «на носу» — почему бы не пробежаться по нему на лёгком ходу Nike? Как говорится — Just do it!

иллюстрации: каталог магазина Nike Air Force в Москве