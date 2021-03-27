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Культовые женские кроссовки Nike Air Force 1 - обувь для комфортной жизни

Культовые женские кроссовки Nike Air Force 1 — обувь для комфортной жизни

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:32 27.03.2021

Почему женские кроссовки Nike Air Force 1 во всём мире называют культовыми? Причина весьма основательна: эту модель спортивной обуви дизайнер Брюс Килгор создал в далечайшем 1982 году для баскетболистов — именно на этих ботинках была опробована технология амортизации Nike Air, при которой в подошву встраиваются пакеты с воздухом. Однако, через пару лет после их запуска в продажу спрос на кроссовки в качестве баскетбольных спал. Как результат, создатели решили отправить Nike Air Force 1 на «полку истории», попытавшись свернуть производство.

Но… не тут-то было. Покупатели внесли коррективы в процесс:  эта модель Nike приобрела буквально бешеную популярность у тех, для кого спортивная обувь — повседневная обувь. И вот с тех пор кроссовки пользуется неизменной популярностью. Знатоки даже поговаривают, что те, кто единожды в полной мере прочувствовал на своих ногах всю гениальность этого шедевра компании Nike, никогда ему «не изменят». И похоже это действительно так: модель кроссовок по всему миру ежегодно расходится огромными партиями. Благо, богатый ассортимент позволяет выбирать «на вкус и цвет», по случаю и под конкретные задачи. Так, к примеру, фирменные женские кроссовки Nike Air Force на сайте магазина Nike Air Force в Москве представлены в нескольких десятках модификаций.

Как выбрать кроссовки Nike Air Force 1

Первая из рекомендаций профессионалов, разумеется, звучит стандартно: приобретать брендовую обувь они советуют исключительно в фирменных магазинах. В таком случае, шанс купить подделку или кроссовки ненадлежащего качества практически исключён.

Стоит также отметить, что Nike Air Force 1 представлены в трёх вариантах: low (низкие), mid (средние) и high (высокие). Какие лучше?

  • Low (низкие), как правило, берут для повседневной носки. Такие кроссовки, как утверждают большинство модниц, подходят практически под любой стиль и образ. Да, да! Nike Air Force 1 — из той обуви, которую не грех надеть и в пир, и в мир. И под платье, и под брюки. Тем более, с учётом их цветового разнообразия и оригинальных решений. О светящихся в темноте кроссовках не грезите, случаем? У Nike они есть.

Культовые женские кроссовки Nike Air Force 1 - обувь для комфортной жизни

  • Mid (средние) и high (высокие) кроссовки — это чаще более утилитарные варианты, рассчитанные на тех, кто при всей своей любви к моде ценит ещё и повышенную практичность. При выборе спортивной обуви этот момент действительно важен в первую очередь тогда, когда предполагается немалая физическая нагрузка. Впрочем, по оценкам многочисленных «пользователей» Nike Air Force 1, эти кроссовки способны на долгосрочную «работу».

Культовые женские кроссовки Nike Air Force 1 - обувь для комфортной жизни

Покупать кроссовки онлайн или оффлайн?

Этим вопросом чаще задаются те, кто привык покупки «трогать-щупать-нюхать». И, разумеется, они правы. Но на день сегодняшний ситуация такова, что в интернет-магазинах выбор товаров больше, чем в торговой точке «за углом». Говоря о кроссовках, эксперты советуют приобретать их на площадках, которые работают по принципу — заказ покупатель оплачивает только после того, как убедился в качестве обуви. Такой подход к выстраиванию отношений с клиентами, к слову, ещё один показатель того, что компания-продавец «не втюхивает» подделки, а несёт ответственность за реализуемый товар.

Культовые женские кроссовки Nike Air Force 1 - обувь для комфортной жизни

Надёжность, «неубиваемость», комфорт в носке, материалы, не вызывающие нареканий, — всё это Nike Air Force 1. И если вы ещё далеки от этого «праздника жизни», то самое время присмотреться к культовым кроссовкам. Летний сезон же «на носу» — почему бы не пробежаться по нему на лёгком ходу Nike? Как говорится — Just do it!

Культовые женские кроссовки Nike Air Force 1 - обувь для комфортной жизни

иллюстрации: каталог магазина Nike Air Force в Москве 

Культовые женские кроссовки Nike Air Force 1 - обувь для комфортной жизни

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