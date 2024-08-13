Культурные объекты Алупки посетил Сергей Аксёнов

Также осмотрели исторический центр города, где недавно было выполнено благоустройство объектов туристического показа, и посетили музей истории города и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.

Сергей Аксёнов поблагодарил Владыку Тихона и Германа Грефа за внимание и поддержку исторических мест. «Благодарю за системную работу, направленную на сохранение и развитие культурных и духовных ценностей, реализацию масштабных культурных проектов», – отметил Глава Крыма.

СПРАВКА. Храм Святого Архистратига Михаила – православный храм, который входит в структуру Ялтинского благочиния Симферопольской и Крымской епархииРусской православной церкви, возведён в 1820 году.

В 2022 году город Алупка победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На выполнение благоустройства в 2023–2024 годах Правительством Российской Федерации было выделено более 250 млн рублей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым