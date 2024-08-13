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Культурные объекты Алупки посетил Сергей Аксёнов
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Культурные объекты Алупки посетил Сергей Аксёнов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:21 13.08.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вместе с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой, Председателем Правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом и митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном посетил Храм Святого Архистратига Михаила в городе Алупке, где проведена реконструкция территории.

Также осмотрели исторический центр города, где недавно было выполнено благоустройство объектов туристического показа, и посетили музей истории города и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.

Сергей Аксёнов поблагодарил Владыку Тихона и Германа Грефа за внимание и поддержку исторических мест. «Благодарю за системную работу, направленную на сохранение и развитие культурных и духовных ценностей, реализацию масштабных культурных проектов», – отметил Глава Крыма.

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СПРАВКА. Храм Святого Архистратига Михаила – православный храм, который входит в структуру Ялтинского благочиния Симферопольской и Крымской епархииРусской православной церкви, возведён в 1820 году.

В 2022 году город Алупка победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На выполнение благоустройства в 2023–2024 годах Правительством Российской Федерации было выделено более 250 млн рублей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым 

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