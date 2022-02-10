Кунжут — лекарственные свойства и применение в народной медицине

Кунжут – однолетнее масленичное растение, родиной которого считается Южная Африка. Хотя кунжут активно выращивают на Дальнем Востоке, в Индии и в Средней Азии. Растение обладает множеством полезных характеристик, но выращивают его преимущественно для получения масла. Полезные свойства кунжута известны многим благодаря рекордному содержанию кальция — 1474 мг.

Семена кунжута бывают нескольких видов, отличающихся цветом и количеством содержащихся в них веществ. Наиболее распространены черные, белые и коричневые зернышки. И если белые считаются самыми вкусными, то черные – самые полезные, и именно их свойства нашли применение в медицине, как традиционной, так и народной.

Кунжутное масло, получаемое из этих семян, тоже обладает широким спектром лечебных свойств, активно использующихся в фармакологии, косметологии, причем срок годности такого масла – 10 лет.

Состав кунжута

Кунжутное семя имеет приятный вкус, который становится еще ярче после обжарки. В ходе термической обработки происходит разложение фитиновой кислоты, которая препятствует нормальному усвоению продукта. Прокалка позволяет организму беспрепятственно получать из кунжута железо, кальций, магний и цинк.

В 100 г кунжута содержится (процентное соотношение от дневной нормы взрослого человека):

Калорийность – 565 ккал (39,68%).

Белки – 19,4 г (23,66%).

Жиры – 48,7 г (74,92%).

Углеводы — 12,2 г (9,53%),

Пищевые волокна – 5,6 г (28%).

Вода – 9 г (0,35%).

Витамины:

Витамин Е – 2,3 мг (15,3%).

Витамин В1 – 1,27 мг (84,7%).

Витамин В6 – 0,79 мг (40,5%).

Витамин В9 – 97 мкг (24,5%).

Витамин РР – 11,1 мг (55,5%).

Макроэлементы:

Железо – 16 мг (88,9%).

Употребление 100 г кунжута позволяет перекрыть суточную потребность в железе у взрослой женщины. Хотя нужно принимать во внимание тот факт, что этот элемент из растительных продуктов усваивается не более чем на 25%. Особенно актуальна эта информация для женщин, которые отказываются от мяса.

В нем содержится:

Пальмитиновая кислота. Она необходима организму для нормальной выработки коллагена и эластина.

Она необходима организму для нормальной выработки коллагена и эластина. Линолевая кислота. Она принимает участие в формировании клеток головного мозга, мочеполовой системы и органов зрения у плода.

Она принимает участие в формировании клеток головного мозга, мочеполовой системы и органов зрения у плода. Олеиновая кислота. Она способствует снижению уровня холестерина в крови.

Она способствует снижению уровня холестерина в крови. Стеариновая кислота. Она благотворно влияет на клетки эпидермиса.

Кроме перечисленных компонентов, кунжут является источником полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов и других полезных соединений.

Кунжут в народной медицине

Полезные свойства черного кунжута используются народными лекарями при множестве заболеваний, особенно много пользы он приносит для женщин – при беременности, лактации, лечении мастита и в климактеричный период, необходимо только учитывать противопоказания, чтобы не нанести вред здоровью.

При поносе применяют средство: измельчить семена, смешать с медом в равных долях. Употреблять по 1 ст. л. несколько раз в сутки, пока состояние не улучшится.

измельчить семена, смешать с медом в равных долях. Употреблять по 1 ст. л. несколько раз в сутки, пока состояние не улучшится. При чувстве дискомфорта , болезненных ощущениях, выпадении геморроидальных узлов можно воспользоваться отваром: 15-25 г сезама растереть в порошок, залить 0,35 л воды и прокипятить 5 минут. Выпить в течение дня.

, можно воспользоваться отваром: 15-25 г сезама растереть в порошок, залить 0,35 л воды и прокипятить 5 минут. Выпить в течение дня. При уплотнении в молочной железе, при болезненных ощущениях при кормлении младенца показан компресс: измельченные плоды (30 г) смешать с 5 г растительного масла. Сделать компресс на больное место. Держать, пока боль не пройдет.

при болезненных ощущениях при кормлении младенца показан компресс: измельченные плоды (30 г) смешать с 5 г растительного масла. Сделать компресс на больное место. Держать, пока боль не пройдет. Для снижения веса употребляют снадобье: замочить 0,2 кг кунжута на ночь. Утром измельчить в блендере, подлить 0,25 л воды. Отфильтровать, обязательно перелить в стеклянную емкость и оставить в теплом месте на 12 часов. Каждый раз перед едой, минут за 15, принимать 1 ст. л. настойки.

замочить 0,2 кг кунжута на ночь. Утром измельчить в блендере, подлить 0,25 л воды. Отфильтровать, обязательно перелить в стеклянную емкость и оставить в теплом месте на 12 часов. Каждый раз перед едой, минут за 15, принимать 1 ст. л. настойки. При невралгических болях полезен порошок из прожаренных на сковороде семян – раз в день съедать 1 ст. л.

полезен порошок из прожаренных на сковороде семян – раз в день съедать 1 ст. л. При заболеваниях суставов помогает нанесение на болезненные места смеси: 2-3 листа сезама измельчить и запарить 0,2 л горячей воды. Использовать, когда листья размякнут.

помогает нанесение на болезненные места смеси: 2-3 листа сезама измельчить и запарить 0,2 л горячей воды. Использовать, когда листья размякнут. Для того, чтобы избавить организм от шлаков, необходимо перед каждым приемом пищи принимать размельченные блендером плоды – от 6 до 9 г.

необходимо перед каждым приемом пищи принимать размельченные блендером плоды – от 6 до 9 г. При спазмах в животе, повышенной температуре, рвоте в течение всего дня пить микстуру: 15-20 г сезама растолочь в порошок, 5-7 г меда растворить в 0,2 л воды, все смешать.

Кунжут — 15 полезных свойств

Кунжут относится к ценным продуктам питания. Благодаря его регулярному употреблению в пищу, человек может добиться следующих эффектов:

Белок. В 100 г семян содержится 18 г белка, что составляет 32% от суточной нормы для взрослого человека. В стандартной дозе (30 грамм) содержится 5,5 грамм белка. Чтобы максимизировать усвоение белка, выбирайте жареные семена кунжута. Процессы шелушения и обжарки снижают содержание оксалатов и фитатов — соединений, которые препятствуют пищеварению и усвоению белка. Однако, нужно помнить, что в кунжуте мало лизина – аминокислоты, которой достаточно содержится в животной пище. Если вы не едите мясо, то вы можете компенсировать его недостаток фасолью и нутом. А с другой стороны, семена кунжута содержат большое количество метионина и цистеина, двух аминокислот, которые бобовые не дают в достаточных количествах. Хороший источник клетчатки. Всего 3 столовые ложки в день (30 грамм) обеспечивают нас 3,5 граммами клетчатки, что составляет 12% от суточной нормы. Профилактика диабета. Потребление кунжута помогает не допустить резкого повышения уровня сахара в крови, поэтому риск развития диабета снижается. В 2011 году в Американском журнале клинического питания была опубликована интересная заметка. Ученым, проводившими наблюдение за пациентами с сахарным диабетом 2 типа, удалось установить, что пероральный прием кунжутного масла позволяет повысить эффективность терапии глибенкламидом (препарат для лечения диабета). Кроме того, семена кунжута содержат пинорезинол, соединение, которое регулирует уровень сахара в крови, ингибируя действие пищеварительного фермента мальтазы. Профилактика болезней сердца и высокого давления. Экспериментальным путем было доказано, что в кунжуте содержатся лигнины, которые помогают регулировать уровень холестерина и артериального давления. Лигнины и фитостеролы позволяют контролировать повышение значений холестерина в сыворотке крови и в печени. Поэтому врачи рекомендуют принимать кунжут пациентам с высоким риском атеросклероза. Благодаря сезамолу в крови не формируются сгустки, в сосудах не образуются тромбы. Значение имеет олеиновая кислота, которая также содержится в кунжутном семени. Она способствует снижению уровня вредного холестерина в крови и повышению уровня полезного холестерина. У людей, которые часто употребляют кунжут, уменьшается вероятность развития ишемии коронарных артерий. Было проведено исследование, в котором приняло 38 человек с повышенным содержанием холестерина в крови. Они ежедневно употребляли 40 г семян кунжута в течение 2 месяцев, у них наблюдалось 10% снижение «плохого» холестерина ЛПНП и 8% снижение триглицеридов по сравнению с группой, получавшей плацебо. Профилактика рака. В кунжутном семени содержатся вещества, которые не дают раковым клеткам размножаться в организме. В первую очередь это возможно благодаря магнию и особому соединению под названием фитат. Полезен кунжут для кишечника, так как позволяет снизить риски развития колоректального рака. Защита ДНК от разрушающего действия радикалов. Этот полезный эффект обеспечивается сезамолом, который содержится и в сменах, и в масле кунжута. Кроме уничтожения свободных радикалов в организме, сезамол полезен для селезенки. Поддержание здоровья костей. Семена кунжута помогают не допустить развития остеопороза, так как в высоких концентрациях содержат кальций и цинк. Поддержание работы органов ЖКТ. Кунжутное семя содержит пищевые волокна, которые необходимы для нормального функционирования кишечника. Клетчатка способствует очищению органа, выведению из него каловых масс и вредных соединений. Кунжутное семя включают в рацион для профилактики запоров. Уменьшение болей в суставах, вызванных ревматоидным артритом. Медь, содержащаяся в кунжуте, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это позволяет уменьшить интенсивность боли и отека в области пораженного сустава, а также укрепить костную ткань и сосуды. Есть исследование, в котором люди с заболеваниями почек съедали смесь из 18 г семян льна и 6 г семян кунжута и тыквы ежедневно в течение 3 месяцев, их маркеры воспаления снизились на 51–79%. Это исследование конечно не указывает именно на то, что кунжутные семена сыграли главную роль, однако некоторые эксперименты на животных, с участием кунжута, подтверждают этот факт. Еще одно исследование, которое продолжалось в течение 2 месяцев. Люди с артритом коленного сустава ели 5 столовых ложек (40 г) порошка семян кунжута ежедневно вместе с лекарственной терапией. Они испытали уменьшение боли в колене на 63% по сравнению с уменьшением только на 22% в группе, получавшей только лекарственную терапию! Кроме того, группа семян кунжута показала большее улучшение в простом тесте на подвижность и большее снижение некоторых маркеров воспаления по сравнению с контрольной группой . Профилактика поражения органов дыхательной системы. В семенах содержится магний, который снижает риск развития бронхиальной астмы и других заболеваний, связанных с обструкцией бронхов. Поддержание здоровья ротовой полости. Употребление семян и масла кунжута позволяет не допустить размножения во рту стрептококков, а также способствует отбеливанию зубов и удалению зубного камня. Поддержание здоровья нервной системы. Кунжутное семя является отличным природным антиоксидантом. Магний и кальций способствуют улучшению передачи нервных импульсов, тиамин обладает седативным эффектом, триптофан усиливает выработку серотонина. Благодаря регулярному употреблению кунжута в пищу удается нормализовать сон, а также избавиться от стресса. Профилактика заболеваний щитовидной железы. Данный орган нуждается в меди, цинке, витамине В6 и особенно в селене. Ваша щитовидная железа содержит самую высокую концентрацию селена среди всех органов вашего тела. Этот минерал играет жизненно важную роль в выработке гормонов щитовидной железы. Все эти вещества содержатся в кунжуте, включая 18% суточной нормы селена (подробнее: в каких продуктах содержится селен?). Источник витаминов группы B1, B3, B6. Что интересно, очищенный кунжут содержит чуть больше витаминов, чем не очищенный. 30 грамм кунжута удовлетворяет 10-20% суточной норме тиамина, ниацина и витамина В6. Укрепление иммунитета. Семена кунжута являются хорошим источником нескольких питательных веществ, которые важны для функционирования иммунной системы, включая цинк, селен, медь, железо, витамин В6 и витамин Е. Имейте в виду, что даже небольшой дефицит цинка может ухудшить деятельность иммунной системы!

Польза кунжута для женщин

Кунжут полезен для женского здоровья. Он помогает укреплять ногти и волосы, ускоряет обменные процессы в организме, а также обладает уникальным свойством заменять женские половые гормоны. Семена кунжута содержат фитоэстрогены, растительные соединения, похожие на гормон эстроген. Поэтому его полезно употреблять в пищу женщинам в период менопаузы, а также пациенткам с гормональным дисбалансом в организме.

Более того, эти соединения могут снизить риск некоторых заболеваний, таких как рак молочной железы, во время менопаузы.

Такое заболевание, как витилиго чаще всего поражает именно представительниц слабого пола. У больных на коже появляются депигментированные участки белого цвета. Кунжут помогает остановить процесс исчезновения меланина.

Известно, что после наступления климакса в костной ткани начинают происходить патологические изменения. Из нее вымывается кальций, в результате чего развивается остеопороз. Кунжутное семя является источником этого микроэлемента, а также сезамина, который оказывает прямое влияние на остеобласты, стимулируя экспрессию основных генов и ключевых ферментов в процессе минерализации костей. Поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу всем женщинам старше 45 лет.

Польза кунжута для мужчин

Кунжут не следует игнорировать мужчинам, которые заботятся о здоровье своей половой системы. Этот продукт является природным афродизиаком, позволяющим повысить либидо.

Чем чаще мужчина употребляет кунжутное семя, тем ниже у него риск развития болезней сердца. Кроме того, продукт помогает мышцам быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.

Кунжут — польза при беременности

Если беременная женщина здорова, то она может время от времени употреблять кунжутное семя. Разрешено включать его в рацион, начиная со второго триместра беременности .

Злоупотреблением кунжутным семенем во время беременности может стать причиной повышения тонуса матки, так как он влияет на половые гормоны.

Беременным женщинам полезно употреблять кунжут в пищу, так как он позволяет добиться следующих эффектов:

Успокоить нервную систему. Любые волнения женщинам в положении категорически противопоказаны.

Укрепление зубов и костей будущей матери.

Помощь в формировании скелета ребенка.

Обогащение грудного молока кальцием.

Укрепление иммунной системы.

Применение кунжута

Кунжут применяют в различных сферах: в косметологии, кулинарии и медицине. Чтобы получить от продукта максимум пользы, его необходимо включать в рацион регулярно. Это позволит поддерживать уровень холестерина в норме, бороться с артритом, контролировать содержание сахара в крови. Если время от времени употреблять в пищу булочки с кунжутной посыпкой, эффекта не будет.

Семена кунжута можно добавлять в такие блюда, как:

Брокколи, приготовленные на пару.

Картофель фри.

Хлопья.

Кексы и хлебобулочные изделия.

Сухари.

Йогурты.

Фруктовые соки.

Салаты.

Соуса.

Гарниры.

Хумус.

В фармакологической отрасли кунжутное масло используют в изготовлении мазей, гелей, пластырей, жирорастворимых препаратов. Его применяют для лечения тромбоцитопении.

Кунжут — рецепты от различных заболеваний

Рецепты на основе кунжутного семени:

Для лечения запора. Смесь нужно употреблять регулярно, до тех пор, пока все симптомы болезни не будут купированы. Для ее приготовления потребуется 2 ч. ложки кунжута и 1 ст. ложка меда. Запивают получившуюся массу стаканом воды.

Смесь нужно употреблять регулярно, до тех пор, пока все симптомы болезни не будут купированы. Для ее приготовления потребуется 2 ч. ложки кунжута и 1 ст. ложка меда. Запивают получившуюся массу стаканом воды. При невралгии. Каждый день нужно употреблять в пищу столовую ложку кунжутного семени, смешанного с медом.

Каждый день нужно употреблять в пищу столовую ложку кунжутного семени, смешанного с медом. Для лечения мастита. Компресс с перемолотыми кунжутными семечками и маслом накладывают на проблемную зону 1 раз в день.

Компресс с перемолотыми кунжутными семечками и маслом накладывают на проблемную зону 1 раз в день. Для лечения геморроя. Справиться с болезнью помогает отвар кунжутного семени. Для его приготовления в течение 5 минут варят столовую ложку семян. Жидкости потребуется 0,5 л. Получившийся напиток выпивают в течение дня.

Кунжутное масло активно используют в косметологических целях для улучшения состояния кожи. С его помощью можно снимать макияж по вечерам. Хорошо делать с маслом массаж.

Рецепты на основе кунжутного масла:

Маска для сухих волос. Смешивают 5 ст. ложек масла с небольшим количеством меда. Наносят получившийся состав на корни волос, тщательно втирая его в кожу головы. Обязательно нужно распределить средство по всей длине волос. После авершения обработки на голову надевают полиэтиленовый пакет или шапочку для душа. Оставляют маску на 1,5 часа. Волосы тщательно промывают с использованием шампуня. Чтобы получить видимый эффект, маску нужно использовать 2 раза в неделю. Увлажняющий крем. Он подходит для ухода за сухой кожей, склонной к шелушению. Его добавляют в ежедневные крема, в тоники и маски. Можно использовать крем как самостоятельное средство. Для его приготовления потребуется 3 капли кунжутного масла и 40 г глицерина. Все компоненты смешивают друг с другом и наносят на чистую кожу. Через 20 минут остатки масла убирают с лица салфеткой.

Вред и противопоказания кунжута

Ожирение . Кунжут способствует потере массы тела, но употреблять его нужно в умеренных количествах. Необходимо помнить о том, что семечки имеют высокую калорийность, поэтому их переедание будет способствовать набору килограммов.

. Кунжут способствует потере массы тела, но употреблять его нужно в умеренных количествах. Необходимо помнить о том, что семечки имеют высокую калорийность, поэтому их переедание будет способствовать набору килограммов. Рак кишечника . Если потреблять семена много и часто, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ученые установили, что избыточное поступление в организм семян кунжута может спровоцировать появление ожога на слизистой оболочке кишечника. Такие повреждения грозят злокачественным перерождением. Это опаснейшее заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом.

. Если потреблять семена много и часто, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ученые установили, что избыточное поступление в организм семян кунжута может спровоцировать появление ожога на слизистой оболочке кишечника. Такие повреждения грозят злокачественным перерождением. Это опаснейшее заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом. Дивертикулит . Кунжутное семя может стать причиной формирования дивертикулов в кишечнике. Это своеобразные мешочки, которые образуются во внутренней стенке органа. Они приводят к болям в животе, запору и другим побочным эффектам.

. Кунжутное семя может стать причиной формирования дивертикулов в кишечнике. Это своеобразные мешочки, которые образуются во внутренней стенке органа. Они приводят к болям в животе, запору и другим побочным эффектам. Аллергия . Если у человека имеется непереносимость миндаля, семян чиа, семян льна, то употреблять кунжутные семечки ему нужно с осторожностью. Высока вероятность того, что у него возникнет аллергическая реакция и на этот продукт.

. Если у человека имеется непереносимость миндаля, семян чиа, семян льна, то употреблять кунжутные семечки ему нужно с осторожностью. Высока вероятность того, что у него возникнет аллергическая реакция и на этот продукт. Диарея . Кунжут обладает послабляющим действием на организм, поэтому его переедание может привести к стойкому разжижению стула.

. Кунжут обладает послабляющим действием на организм, поэтому его переедание может привести к стойкому разжижению стула. Анафилактический шок . Эта реакция характеризуется быстрым нарастанием симптомов аллергии, которые проявляются хрипами, отечностью дыхательных путей, судорогами и пр. Анафилактический шок может привести к летальному исходу, если вовремя не будут предприняты необходимые меры.

. Эта реакция характеризуется быстрым нарастанием симптомов аллергии, которые проявляются хрипами, отечностью дыхательных путей, судорогами и пр. Анафилактический шок может привести к летальному исходу, если вовремя не будут предприняты необходимые меры. Кожная сыпь . Если употреблять кунжут часто и в больших количествах, то можно спровоцировать появление кожной сыпи. Ее элементы имеют красный цвет и сильно зудят.

. Если употреблять кунжут часто и в больших количествах, то можно спровоцировать появление кожной сыпи. Ее элементы имеют красный цвет и сильно зудят. Облысение . Кунжут полезен для волос, но его избыточное поступление в организм может дать кардинально противоположные результаты. Кожа головы станет слишком жирной, а волосяные луковицы, напротив, иссохнут. Это спровоцирует выпадение волос, а в тяжелых случаях может даже привести к облысению.

. Кунжут полезен для волос, но его избыточное поступление в организм может дать кардинально противоположные результаты. Кожа головы станет слишком жирной, а волосяные луковицы, напротив, иссохнут. Это спровоцирует выпадение волос, а в тяжелых случаях может даже привести к облысению. Подагра . Кунжут является источником оксалатов, которые содержатся в его оболочке. Кунжутная паста тахини продается в магазинах с высоким содержанием шелухи семян. При ее употреблении в умеренных количествах этот продукт не наносит вреда здоровью, но при переедании может усугубить течение некоторых заболеваний, в том числе, подагры.

. Кунжут является источником оксалатов, которые содержатся в его оболочке. Кунжутная паста тахини продается в магазинах с высоким содержанием шелухи семян. При ее употреблении в умеренных количествах этот продукт не наносит вреда здоровью, но при переедании может усугубить течение некоторых заболеваний, в том числе, подагры. Болезнь Вильсона . Эта патология приводит к избыточному накоплению меди в печени, поэтому людям с таким заболеванием нужно отказаться от употребления кунжута.

. Эта патология приводит к избыточному накоплению меди в печени, поэтому людям с таким заболеванием нужно отказаться от употребления кунжута. Опасность для беременных женщин. Если употреблять кунжутное семя на ранних сроках беременности, то повышается вероятность выкидыша.

Запрещено включать кунжутное семя в рацион тем людям, которые принимают сердечные гликозиды, щавелевую или ацетилсалициловую кислоту.

По материалам: www.ayzdorov.ru , https://ecobabka.ru , Медицина популярно.

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