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Кунжут-—-лечебные-свойства-и-применение-в-народной-медицине

Кунжут — лекарственные свойства и применение в народной медицине

Опубликовал: Эмилия Крымская в Лечебные травы 21:58 10.02.2022

Кунжут – однолетнее масленичное растение, родиной которого считается Южная Африка. Хотя кунжут активно выращивают на Дальнем Востоке, в Индии и в Средней Азии. Растение обладает множеством полезных характеристик, но выращивают его преимущественно для получения масла. Полезные свойства кунжута известны многим благодаря рекордному содержанию кальция — 1474 мг.

Семена кунжута бывают нескольких видов, отличающихся цветом и количеством содержащихся в них веществ. Наиболее распространены черные, белые и коричневые зернышки. И если белые считаются самыми вкусными, то черные – самые полезные, и именно их свойства нашли применение в медицине, как традиционной, так и народной.

Кунжутное масло, получаемое из этих семян, тоже обладает широким спектром лечебных свойств, активно использующихся в фармакологии, косметологии, причем срок годности такого масла – 10 лет.

Состав кунжута

Кунжутное семя имеет приятный вкус, который становится еще ярче после обжарки. В ходе термической обработки происходит разложение фитиновой кислоты, которая препятствует нормальному усвоению продукта. Прокалка позволяет организму беспрепятственно получать из кунжута железо, кальций, магний и цинк.

В 100 г кунжута содержится (процентное соотношение от дневной нормы взрослого человека):

  • Калорийность – 565 ккал (39,68%).
  • Белки – 19,4 г (23,66%).
  • Жиры – 48,7 г (74,92%).
  • Углеводы — 12,2 г (9,53%),
  • Пищевые волокна – 5,6 г (28%).
  • Вода – 9 г (0,35%).

Витамины:

  • Витамин Е – 2,3 мг (15,3%).
  • Витамин В1 – 1,27 мг (84,7%).
  • Витамин В6 – 0,79 мг (40,5%).
  • Витамин В9 – 97 мкг (24,5%).
  • Витамин РР – 11,1 мг (55,5%).

Макроэлементы:

  • Железо – 16 мг (88,9%).

Употребление 100 г кунжута позволяет перекрыть суточную потребность в железе у взрослой женщины. Хотя нужно принимать во внимание тот факт, что этот элемент из растительных продуктов усваивается не более чем на 25%. Особенно актуальна эта информация для женщин, которые отказываются от мяса.

В нем содержится:

Польза и вред кунжута для здоровья

  • Пальмитиновая кислота. Она необходима организму для нормальной выработки коллагена и эластина.
  • Линолевая кислота. Она принимает участие в формировании клеток головного мозга, мочеполовой системы и органов зрения у плода.
  • Олеиновая кислота. Она способствует снижению уровня холестерина в крови.
  • Стеариновая кислота. Она благотворно влияет на клетки эпидермиса.

Кроме перечисленных компонентов, кунжут является источником полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов и других полезных соединений.

Кунжут в народной медицине

Полезные свойства черного кунжута используются народными лекарями при множестве заболеваний, особенно много пользы он приносит для женщин – при беременности, лактации, лечении мастита и в климактеричный период, необходимо только учитывать противопоказания, чтобы не нанести вред здоровью.

  • При поносе применяют средство: измельчить семена, смешать с медом в равных долях. Употреблять по 1 ст. л. несколько раз в сутки, пока состояние не улучшится.
  • При чувстве дискомфорта, болезненных ощущениях, выпадении геморроидальных узлов можно воспользоваться отваром: 15-25 г сезама растереть в порошок, залить 0,35 л воды и прокипятить 5 минут. Выпить в течение дня.
  • При уплотнении в молочной железе, при болезненных ощущениях при кормлении младенца показан компресс: измельченные плоды (30 г) смешать с 5 г растительного масла. Сделать компресс на больное место. Держать, пока боль не пройдет.
  • Для снижения веса употребляют снадобье: замочить 0,2 кг кунжута на ночь. Утром измельчить в блендере, подлить 0,25 л воды. Отфильтровать, обязательно перелить в стеклянную емкость и оставить в теплом месте на 12 часов. Каждый раз перед едой, минут за 15, принимать 1 ст. л. настойки.
  • При невралгических болях полезен порошок из прожаренных на сковороде семян – раз в день съедать 1 ст. л.
  • При заболеваниях суставов помогает нанесение на болезненные места смеси: 2-3 листа сезама измельчить и запарить 0,2 л горячей воды. Использовать, когда листья размякнут.
  • Для того, чтобы избавить организм от шлаков, необходимо перед каждым приемом пищи принимать размельченные блендером плоды – от 6 до 9 г.
  • При спазмах в животе, повышенной температуре, рвоте в течение всего дня пить микстуру: 15-20 г сезама растолочь в порошок, 5-7 г меда растворить в 0,2 л воды, все смешать.

кунжут

Кунжут — 15 полезных свойств

Кунжут относится к ценным продуктам питания. Благодаря его регулярному употреблению в пищу, человек может добиться следующих эффектов:

  1. Белок. В 100 г семян содержится 18 г белка, что составляет 32% от суточной нормы для взрослого человека. В стандартной дозе (30 грамм)  содержится 5,5 грамм белка.

    Чтобы максимизировать усвоение белка, выбирайте жареные семена кунжута. Процессы шелушения и обжарки снижают содержание оксалатов и фитатов — соединений, которые препятствуют пищеварению и усвоению белка.

    Однако, нужно помнить, что в кунжуте мало лизина – аминокислоты, которой достаточно содержится в животной пище. Если вы не едите мясо, то вы можете компенсировать его недостаток фасолью и нутом. А с другой стороны, семена кунжута содержат большое количество метионина и цистеина, двух аминокислот, которые бобовые не дают в достаточных количествах.

  2. Хороший источник клетчатки. Всего 3 столовые ложки в день (30 грамм) обеспечивают нас 3,5 граммами клетчатки, что составляет 12% от суточной нормы.
  3. Профилактика диабета. Потребление кунжута помогает не допустить резкого повышения уровня сахара в крови, поэтому риск развития диабета снижается.

    В 2011 году в Американском журнале клинического питания была опубликована интересная заметка. Ученым, проводившими наблюдение за пациентами с сахарным диабетом 2 типа, удалось установить, что пероральный прием кунжутного масла позволяет повысить эффективность терапии глибенкламидом (препарат для лечения диабета).

    Кроме того, семена кунжута содержат пинорезинол, соединение, которое регулирует уровень сахара в крови, ингибируя действие пищеварительного фермента мальтазы.

  4. Профилактика болезней сердца и высокого давления. Экспериментальным путем было доказано, что в кунжуте содержатся лигнины, которые помогают регулировать уровень холестерина и артериального давления. Лигнины и фитостеролы позволяют контролировать повышение значений холестерина в сыворотке крови и в печени. Поэтому врачи рекомендуют принимать кунжут пациентам с высоким риском атеросклероза.

    Польза и вред кунжута для здоровьяБлагодаря сезамолу в крови не формируются сгустки, в сосудах не образуются тромбы. Значение имеет олеиновая кислота, которая также содержится в кунжутном семени. Она способствует снижению уровня вредного холестерина в крови и повышению уровня полезного холестерина. У людей, которые часто употребляют кунжут, уменьшается вероятность развития ишемии коронарных артерий.

    Было проведено исследование, в котором приняло 38 человек с повышенным содержанием холестерина в крови. Они ежедневно употребляли 40 г семян кунжута в течение 2 месяцев, у них наблюдалось 10% снижение «плохого» холестерина ЛПНП и 8% снижение триглицеридов по сравнению с группой, получавшей плацебо.

  5. Профилактика рака. В кунжутном семени содержатся вещества, которые не дают раковым клеткам размножаться в организме. В первую очередь это возможно благодаря магнию и особому соединению под названием фитат. Полезен кунжут для кишечника, так как позволяет снизить риски развития колоректального рака.
  6. Защита ДНК от разрушающего действия радикалов. Этот полезный эффект обеспечивается сезамолом, который содержится и в сменах, и в масле кунжута. Кроме уничтожения свободных радикалов в организме, сезамол полезен для селезенки.
  7. Поддержание здоровья костей. Семена кунжута помогают не допустить развития остеопороза, так как в высоких концентрациях содержат кальций и цинк.
  8. Поддержание работы органов ЖКТ. Кунжутное семя содержит пищевые волокна, которые необходимы для нормального функционирования кишечника. Клетчатка способствует очищению органа, выведению из него каловых масс и вредных соединений. Кунжутное семя включают в рацион для профилактики запоров.
  9. Уменьшение болей в суставах, вызванных ревматоидным артритом. Медь, содержащаяся в кунжуте, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это позволяет уменьшить интенсивность боли и отека в области пораженного сустава, а также укрепить костную ткань и сосуды.

    КунжутЕсть исследование, в котором люди с заболеваниями почек съедали смесь из 18 г семян льна и 6 г семян кунжута и тыквы ежедневно в течение 3 месяцев, их маркеры воспаления снизились на 51–79%. Это исследование конечно не указывает именно на то, что кунжутные семена сыграли главную роль, однако некоторые эксперименты на животных, с участием кунжута, подтверждают этот факт.

    Еще одно исследование, которое продолжалось в течение 2 месяцев. Люди с артритом коленного сустава ели 5 столовых ложек (40 г) порошка семян кунжута ежедневно вместе с лекарственной терапией. Они испытали уменьшение боли в колене на 63% по сравнению с уменьшением только на 22% в группе, получавшей только лекарственную терапию! Кроме того, группа семян кунжута показала большее улучшение в простом тесте на подвижность и большее снижение некоторых маркеров воспаления по сравнению с контрольной группой .

  10. Профилактика поражения органов дыхательной системы. В семенах содержится магний, который снижает риск развития бронхиальной астмы и других заболеваний, связанных с обструкцией бронхов.
  11. Поддержание здоровья ротовой полости. Употребление семян и масла кунжута позволяет не допустить размножения во рту стрептококков, а также способствует отбеливанию зубов и удалению зубного камня.
  12. Поддержание здоровья нервной системы. Кунжутное семя является отличным природным антиоксидантом. Магний и кальций способствуют улучшению передачи нервных импульсов, тиамин обладает седативным эффектом, триптофан усиливает выработку серотонина. Благодаря регулярному употреблению кунжута в пищу удается нормализовать сон, а также избавиться от стресса.
  13. Профилактика заболеваний щитовидной железы. Данный орган нуждается в меди, цинке, витамине В6 и особенно в селене. Ваша щитовидная железа содержит самую высокую концентрацию селена среди всех органов вашего тела. Этот минерал играет жизненно важную роль в выработке гормонов щитовидной железы. Все эти вещества содержатся в кунжуте, включая 18% суточной нормы селена (подробнее: в каких продуктах содержится селен?).
  14. Источник витаминов группы B1, B3, B6. Что интересно, очищенный кунжут содержит чуть больше витаминов, чем не очищенный. 30 грамм кунжута удовлетворяет 10-20% суточной норме тиамина, ниацина и витамина В6.
  15. Укрепление иммунитета. Семена кунжута являются хорошим источником нескольких питательных веществ, которые важны для функционирования иммунной системы, включая цинк, селен, медь, железо, витамин В6 и витамин Е. Имейте в виду, что даже небольшой дефицит цинка может ухудшить деятельность иммунной системы!

Польза кунжута для женщин

Кунжут

Кунжут полезен для женского здоровья. Он помогает укреплять ногти и волосы, ускоряет обменные процессы в организме, а также обладает уникальным свойством заменять женские половые гормоны. Семена кунжута содержат фитоэстрогены, растительные соединения, похожие на гормон эстроген. Поэтому его полезно употреблять в пищу женщинам в период менопаузы, а также пациенткам с гормональным дисбалансом в организме.

Более того, эти соединения могут снизить риск некоторых заболеваний, таких как рак молочной железы, во время менопаузы.

Такое заболевание, как витилиго чаще всего поражает именно представительниц слабого пола. У больных на коже появляются депигментированные участки белого цвета. Кунжут помогает остановить процесс исчезновения меланина.

Известно, что после наступления климакса в костной ткани начинают происходить патологические изменения. Из нее вымывается кальций, в результате чего развивается остеопороз. Кунжутное семя является источником этого микроэлемента, а также сезамина, который оказывает прямое влияние на остеобласты, стимулируя экспрессию основных генов и ключевых ферментов в процессе минерализации костей. Поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу всем женщинам старше 45 лет.

Польза кунжута для мужчин

Кунжут не следует игнорировать мужчинам, которые заботятся о здоровье своей половой системы. Этот продукт является природным афродизиаком, позволяющим повысить либидо.

Чем чаще мужчина употребляет кунжутное семя, тем ниже у него риск развития болезней сердца. Кроме того, продукт помогает мышцам быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.

Кунжут — польза при беременности

Кунжут

Если беременная женщина здорова, то она может время от времени употреблять кунжутное семя. Разрешено включать его в рацион, начиная со второго триместра беременности.

Злоупотреблением кунжутным семенем во время беременности может стать причиной повышения тонуса матки, так как он влияет на половые гормоны.

Беременным женщинам полезно употреблять кунжут в пищу, так как он позволяет добиться следующих эффектов:

  • Успокоить нервную систему. Любые волнения женщинам в положении категорически противопоказаны.
  • Укрепление зубов и костей будущей матери.
  • Помощь в формировании скелета ребенка.
  • Обогащение грудного молока кальцием.
  • Укрепление иммунной системы.

Применение кунжута

Кунжут

Кунжут применяют в различных сферах: в косметологии, кулинарии и медицине. Чтобы получить от продукта максимум пользы, его необходимо включать в рацион регулярно. Это позволит поддерживать уровень холестерина в норме, бороться с артритом, контролировать содержание сахара в крови. Если время от времени употреблять в пищу булочки с кунжутной посыпкой, эффекта не будет.

Семена кунжута можно добавлять в такие блюда, как:

  • Брокколи, приготовленные на пару.
  • Картофель фри.
  • Хлопья.
  • Кексы и хлебобулочные изделия.
  • Сухари.
  • Йогурты.
  • Фруктовые соки.
  • Салаты.
  • Соуса.
  • Гарниры.
  • Хумус.

В фармакологической отрасли кунжутное масло используют в изготовлении мазей, гелей, пластырей, жирорастворимых препаратов. Его применяют для лечения тромбоцитопении.

Кунжут — рецепты от различных заболеваний

Рецепты на основе кунжутного семени:

  • Для лечения запора. Смесь нужно употреблять регулярно, до тех пор, пока все симптомы болезни не будут купированы. Для ее приготовления потребуется 2 ч. ложки кунжута и 1 ст. ложка меда. Запивают получившуюся массу стаканом воды.
  • При невралгии. Каждый день нужно употреблять в пищу столовую ложку кунжутного семени, смешанного с медом.
  • Для лечения мастита. Компресс с перемолотыми кунжутными семечками и маслом накладывают на проблемную зону 1 раз в день.
  • Для лечения геморроя. Справиться с болезнью помогает отвар кунжутного семени. Для его приготовления в течение 5 минут варят столовую ложку семян. Жидкости потребуется 0,5 л. Получившийся напиток выпивают в течение дня.

Кунжутное масло активно используют в косметологических целях для улучшения состояния кожи. С его помощью можно снимать макияж по вечерам. Хорошо делать с маслом массаж.

Рецепты на основе кунжутного масла:

  1. Маска для сухих волос. Смешивают 5 ст. ложек масла с небольшим количеством меда. Наносят получившийся состав на корни волос, тщательно втирая его в кожу головы. Обязательно нужно распределить средство по всей длине волос. После авершения обработки на голову надевают полиэтиленовый пакет или шапочку для душа. Оставляют маску на 1,5 часа. Волосы тщательно промывают с использованием шампуня. Чтобы получить видимый эффект, маску нужно использовать 2 раза в неделю.
  2. Увлажняющий крем. Он подходит для ухода за сухой кожей, склонной к шелушению. Его добавляют в ежедневные крема, в тоники и маски. Можно использовать крем как самостоятельное средство. Для его приготовления потребуется 3 капли кунжутного масла и 40 г глицерина. Все компоненты смешивают друг с другом и наносят на чистую кожу. Через 20 минут остатки масла убирают с лица салфеткой.

Вред и противопоказания кунжута

Кунжут

  • Ожирение. Кунжут способствует потере массы тела, но употреблять его нужно в умеренных количествах. Необходимо помнить о том, что семечки имеют высокую калорийность, поэтому их переедание будет способствовать набору килограммов.
  • Рак кишечника. Если потреблять семена много и часто, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ученые установили, что избыточное поступление в организм семян кунжута может спровоцировать появление ожога на слизистой оболочке кишечника. Такие повреждения грозят злокачественным перерождением. Это опаснейшее заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом.
  • Дивертикулит. Кунжутное семя может стать причиной формирования дивертикулов в кишечнике. Это своеобразные мешочки, которые образуются во внутренней стенке органа. Они приводят к болям в животе, запору и другим побочным эффектам.
  • Аллергия. Если у человека имеется непереносимость миндаля, семян чиа, семян льна, то употреблять кунжутные семечки ему нужно с осторожностью. Высока вероятность того, что у него возникнет аллергическая реакция и на этот продукт.
  • Диарея. Кунжут обладает послабляющим действием на организм, поэтому его переедание может привести к стойкому разжижению стула.
  • Анафилактический шок. Эта реакция характеризуется быстрым нарастанием симптомов аллергии, которые проявляются хрипами, отечностью дыхательных путей, судорогами и пр. Анафилактический шок может привести к летальному исходу, если вовремя не будут предприняты необходимые меры.
  • Кожная сыпь. Если употреблять кунжут часто и в больших количествах, то можно спровоцировать появление кожной сыпи. Ее элементы имеют красный цвет и сильно зудят.
  • Облысение. Кунжут полезен для волос, но его избыточное поступление в организм может дать кардинально противоположные результаты. Кожа головы станет слишком жирной, а волосяные луковицы, напротив, иссохнут. Это спровоцирует выпадение волос, а в тяжелых случаях может даже привести к облысению.
  • Подагра. Кунжут является источником оксалатов, которые содержатся в его оболочке. Кунжутная паста тахини продается в магазинах с высоким содержанием шелухи семян. При ее употреблении в умеренных количествах этот продукт не наносит вреда здоровью, но при переедании может усугубить течение некоторых заболеваний, в том числе, подагры.
  • Болезнь Вильсона. Эта патология приводит к избыточному накоплению меди в печени, поэтому людям с таким заболеванием нужно отказаться от употребления кунжута.
  • Опасность для беременных женщин. Если употреблять кунжутное семя на ранних сроках беременности, то повышается вероятность выкидыша.

Запрещено включать кунжутное семя в рацион тем людям, которые принимают сердечные гликозиды, щавелевую или ацетилсалициловую кислоту.

По материалам: www.ayzdorov.ru , https://ecobabka.ru , Медицина популярно.

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