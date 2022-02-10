Кунжут — лекарственные свойства и применение в народной медицине

Кунжут – однолетнее масленичное растение, родиной которого считается Южная Африка. Хотя кунжут активно выращивают на Дальнем Востоке, в Индии и в Средней Азии. Растение обладает множеством полезных характеристик, но выращивают его преимущественно для получения масла. Полезные свойства кунжута известны многим благодаря рекордному содержанию кальция — 1474 мг.
Семена кунжута бывают нескольких видов, отличающихся цветом и количеством содержащихся в них веществ. Наиболее распространены черные, белые и коричневые зернышки. И если белые считаются самыми вкусными, то черные – самые полезные, и именно их свойства нашли применение в медицине, как традиционной, так и народной.
Кунжутное масло, получаемое из этих семян, тоже обладает широким спектром лечебных свойств, активно использующихся в фармакологии, косметологии, причем срок годности такого масла – 10 лет.
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Состав кунжута
Кунжутное семя имеет приятный вкус, который становится еще ярче после обжарки. В ходе термической обработки происходит разложение фитиновой кислоты, которая препятствует нормальному усвоению продукта. Прокалка позволяет организму беспрепятственно получать из кунжута железо, кальций, магний и цинк.
В 100 г кунжута содержится (процентное соотношение от дневной нормы взрослого человека):
- Калорийность – 565 ккал (39,68%).
- Белки – 19,4 г (23,66%).
- Жиры – 48,7 г (74,92%).
- Углеводы — 12,2 г (9,53%),
- Пищевые волокна – 5,6 г (28%).
- Вода – 9 г (0,35%).
Витамины:
- Витамин Е – 2,3 мг (15,3%).
- Витамин В1 – 1,27 мг (84,7%).
- Витамин В6 – 0,79 мг (40,5%).
- Витамин В9 – 97 мкг (24,5%).
- Витамин РР – 11,1 мг (55,5%).
Макроэлементы:
- Железо – 16 мг (88,9%).
Употребление 100 г кунжута позволяет перекрыть суточную потребность в железе у взрослой женщины. Хотя нужно принимать во внимание тот факт, что этот элемент из растительных продуктов усваивается не более чем на 25%. Особенно актуальна эта информация для женщин, которые отказываются от мяса.
В нем содержится:
- Пальмитиновая кислота. Она необходима организму для нормальной выработки коллагена и эластина.
- Линолевая кислота. Она принимает участие в формировании клеток головного мозга, мочеполовой системы и органов зрения у плода.
- Олеиновая кислота. Она способствует снижению уровня холестерина в крови.
- Стеариновая кислота. Она благотворно влияет на клетки эпидермиса.
Кроме перечисленных компонентов, кунжут является источником полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов и других полезных соединений.
Кунжут в народной медицине
Полезные свойства черного кунжута используются народными лекарями при множестве заболеваний, особенно много пользы он приносит для женщин – при беременности, лактации, лечении мастита и в климактеричный период, необходимо только учитывать противопоказания, чтобы не нанести вред здоровью.
- При поносе применяют средство: измельчить семена, смешать с медом в равных долях. Употреблять по 1 ст. л. несколько раз в сутки, пока состояние не улучшится.
- При чувстве дискомфорта, болезненных ощущениях, выпадении геморроидальных узлов можно воспользоваться отваром: 15-25 г сезама растереть в порошок, залить 0,35 л воды и прокипятить 5 минут. Выпить в течение дня.
- При уплотнении в молочной железе, при болезненных ощущениях при кормлении младенца показан компресс: измельченные плоды (30 г) смешать с 5 г растительного масла. Сделать компресс на больное место. Держать, пока боль не пройдет.
- Для снижения веса употребляют снадобье: замочить 0,2 кг кунжута на ночь. Утром измельчить в блендере, подлить 0,25 л воды. Отфильтровать, обязательно перелить в стеклянную емкость и оставить в теплом месте на 12 часов. Каждый раз перед едой, минут за 15, принимать 1 ст. л. настойки.
- При невралгических болях полезен порошок из прожаренных на сковороде семян – раз в день съедать 1 ст. л.
- При заболеваниях суставов помогает нанесение на болезненные места смеси: 2-3 листа сезама измельчить и запарить 0,2 л горячей воды. Использовать, когда листья размякнут.
- Для того, чтобы избавить организм от шлаков, необходимо перед каждым приемом пищи принимать размельченные блендером плоды – от 6 до 9 г.
- При спазмах в животе, повышенной температуре, рвоте в течение всего дня пить микстуру: 15-20 г сезама растолочь в порошок, 5-7 г меда растворить в 0,2 л воды, все смешать.
Кунжут — 15 полезных свойств
Кунжут относится к ценным продуктам питания. Благодаря его регулярному употреблению в пищу, человек может добиться следующих эффектов:
- Белок. В 100 г семян содержится 18 г белка, что составляет 32% от суточной нормы для взрослого человека. В стандартной дозе (30 грамм) содержится 5,5 грамм белка.
Чтобы максимизировать усвоение белка, выбирайте жареные семена кунжута. Процессы шелушения и обжарки снижают содержание оксалатов и фитатов — соединений, которые препятствуют пищеварению и усвоению белка.
Однако, нужно помнить, что в кунжуте мало лизина – аминокислоты, которой достаточно содержится в животной пище. Если вы не едите мясо, то вы можете компенсировать его недостаток фасолью и нутом. А с другой стороны, семена кунжута содержат большое количество метионина и цистеина, двух аминокислот, которые бобовые не дают в достаточных количествах.
- Хороший источник клетчатки. Всего 3 столовые ложки в день (30 грамм) обеспечивают нас 3,5 граммами клетчатки, что составляет 12% от суточной нормы.
- Профилактика диабета. Потребление кунжута помогает не допустить резкого повышения уровня сахара в крови, поэтому риск развития диабета снижается.
В 2011 году в Американском журнале клинического питания была опубликована интересная заметка. Ученым, проводившими наблюдение за пациентами с сахарным диабетом 2 типа, удалось установить, что пероральный прием кунжутного масла позволяет повысить эффективность терапии глибенкламидом (препарат для лечения диабета).
Кроме того, семена кунжута содержат пинорезинол, соединение, которое регулирует уровень сахара в крови, ингибируя действие пищеварительного фермента мальтазы.
- Профилактика болезней сердца и высокого давления. Экспериментальным путем было доказано, что в кунжуте содержатся лигнины, которые помогают регулировать уровень холестерина и артериального давления. Лигнины и фитостеролы позволяют контролировать повышение значений холестерина в сыворотке крови и в печени. Поэтому врачи рекомендуют принимать кунжут пациентам с высоким риском атеросклероза.
Благодаря сезамолу в крови не формируются сгустки, в сосудах не образуются тромбы. Значение имеет олеиновая кислота, которая также содержится в кунжутном семени. Она способствует снижению уровня вредного холестерина в крови и повышению уровня полезного холестерина. У людей, которые часто употребляют кунжут, уменьшается вероятность развития ишемии коронарных артерий.
Было проведено исследование, в котором приняло 38 человек с повышенным содержанием холестерина в крови. Они ежедневно употребляли 40 г семян кунжута в течение 2 месяцев, у них наблюдалось 10% снижение «плохого» холестерина ЛПНП и 8% снижение триглицеридов по сравнению с группой, получавшей плацебо.
- Профилактика рака. В кунжутном семени содержатся вещества, которые не дают раковым клеткам размножаться в организме. В первую очередь это возможно благодаря магнию и особому соединению под названием фитат. Полезен кунжут для кишечника, так как позволяет снизить риски развития колоректального рака.
- Защита ДНК от разрушающего действия радикалов. Этот полезный эффект обеспечивается сезамолом, который содержится и в сменах, и в масле кунжута. Кроме уничтожения свободных радикалов в организме, сезамол полезен для селезенки.
- Поддержание здоровья костей. Семена кунжута помогают не допустить развития остеопороза, так как в высоких концентрациях содержат кальций и цинк.
- Поддержание работы органов ЖКТ. Кунжутное семя содержит пищевые волокна, которые необходимы для нормального функционирования кишечника. Клетчатка способствует очищению органа, выведению из него каловых масс и вредных соединений. Кунжутное семя включают в рацион для профилактики запоров.
- Уменьшение болей в суставах, вызванных ревматоидным артритом. Медь, содержащаяся в кунжуте, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это позволяет уменьшить интенсивность боли и отека в области пораженного сустава, а также укрепить костную ткань и сосуды.
Есть исследование, в котором люди с заболеваниями почек съедали смесь из 18 г семян льна и 6 г семян кунжута и тыквы ежедневно в течение 3 месяцев, их маркеры воспаления снизились на 51–79%. Это исследование конечно не указывает именно на то, что кунжутные семена сыграли главную роль, однако некоторые эксперименты на животных, с участием кунжута, подтверждают этот факт.
Еще одно исследование, которое продолжалось в течение 2 месяцев. Люди с артритом коленного сустава ели 5 столовых ложек (40 г) порошка семян кунжута ежедневно вместе с лекарственной терапией. Они испытали уменьшение боли в колене на 63% по сравнению с уменьшением только на 22% в группе, получавшей только лекарственную терапию! Кроме того, группа семян кунжута показала большее улучшение в простом тесте на подвижность и большее снижение некоторых маркеров воспаления по сравнению с контрольной группой .
- Профилактика поражения органов дыхательной системы. В семенах содержится магний, который снижает риск развития бронхиальной астмы и других заболеваний, связанных с обструкцией бронхов.
- Поддержание здоровья ротовой полости. Употребление семян и масла кунжута позволяет не допустить размножения во рту стрептококков, а также способствует отбеливанию зубов и удалению зубного камня.
- Поддержание здоровья нервной системы. Кунжутное семя является отличным природным антиоксидантом. Магний и кальций способствуют улучшению передачи нервных импульсов, тиамин обладает седативным эффектом, триптофан усиливает выработку серотонина. Благодаря регулярному употреблению кунжута в пищу удается нормализовать сон, а также избавиться от стресса.
- Профилактика заболеваний щитовидной железы. Данный орган нуждается в меди, цинке, витамине В6 и особенно в селене. Ваша щитовидная железа содержит самую высокую концентрацию селена среди всех органов вашего тела. Этот минерал играет жизненно важную роль в выработке гормонов щитовидной железы. Все эти вещества содержатся в кунжуте, включая 18% суточной нормы селена (подробнее: в каких продуктах содержится селен?).
- Источник витаминов группы B1, B3, B6. Что интересно, очищенный кунжут содержит чуть больше витаминов, чем не очищенный. 30 грамм кунжута удовлетворяет 10-20% суточной норме тиамина, ниацина и витамина В6.
- Укрепление иммунитета. Семена кунжута являются хорошим источником нескольких питательных веществ, которые важны для функционирования иммунной системы, включая цинк, селен, медь, железо, витамин В6 и витамин Е. Имейте в виду, что даже небольшой дефицит цинка может ухудшить деятельность иммунной системы!
Польза кунжута для женщин
Кунжут полезен для женского здоровья. Он помогает укреплять ногти и волосы, ускоряет обменные процессы в организме, а также обладает уникальным свойством заменять женские половые гормоны. Семена кунжута содержат фитоэстрогены, растительные соединения, похожие на гормон эстроген. Поэтому его полезно употреблять в пищу женщинам в период менопаузы, а также пациенткам с гормональным дисбалансом в организме.
Более того, эти соединения могут снизить риск некоторых заболеваний, таких как рак молочной железы, во время менопаузы.
Такое заболевание, как витилиго чаще всего поражает именно представительниц слабого пола. У больных на коже появляются депигментированные участки белого цвета. Кунжут помогает остановить процесс исчезновения меланина.
Известно, что после наступления климакса в костной ткани начинают происходить патологические изменения. Из нее вымывается кальций, в результате чего развивается остеопороз. Кунжутное семя является источником этого микроэлемента, а также сезамина, который оказывает прямое влияние на остеобласты, стимулируя экспрессию основных генов и ключевых ферментов в процессе минерализации костей. Поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу всем женщинам старше 45 лет.
Польза кунжута для мужчин
Кунжут не следует игнорировать мужчинам, которые заботятся о здоровье своей половой системы. Этот продукт является природным афродизиаком, позволяющим повысить либидо.
Чем чаще мужчина употребляет кунжутное семя, тем ниже у него риск развития болезней сердца. Кроме того, продукт помогает мышцам быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.
Кунжут — польза при беременности
Если беременная женщина здорова, то она может время от времени употреблять кунжутное семя. Разрешено включать его в рацион, начиная со второго триместра беременности.
Злоупотреблением кунжутным семенем во время беременности может стать причиной повышения тонуса матки, так как он влияет на половые гормоны.
Беременным женщинам полезно употреблять кунжут в пищу, так как он позволяет добиться следующих эффектов:
- Успокоить нервную систему. Любые волнения женщинам в положении категорически противопоказаны.
- Укрепление зубов и костей будущей матери.
- Помощь в формировании скелета ребенка.
- Обогащение грудного молока кальцием.
- Укрепление иммунной системы.
Применение кунжута
Кунжут применяют в различных сферах: в косметологии, кулинарии и медицине. Чтобы получить от продукта максимум пользы, его необходимо включать в рацион регулярно. Это позволит поддерживать уровень холестерина в норме, бороться с артритом, контролировать содержание сахара в крови. Если время от времени употреблять в пищу булочки с кунжутной посыпкой, эффекта не будет.
Семена кунжута можно добавлять в такие блюда, как:
- Брокколи, приготовленные на пару.
- Картофель фри.
- Хлопья.
- Кексы и хлебобулочные изделия.
- Сухари.
- Йогурты.
- Фруктовые соки.
- Салаты.
- Соуса.
- Гарниры.
- Хумус.
В фармакологической отрасли кунжутное масло используют в изготовлении мазей, гелей, пластырей, жирорастворимых препаратов. Его применяют для лечения тромбоцитопении.
Кунжут — рецепты от различных заболеваний
Рецепты на основе кунжутного семени:
- Для лечения запора. Смесь нужно употреблять регулярно, до тех пор, пока все симптомы болезни не будут купированы. Для ее приготовления потребуется 2 ч. ложки кунжута и 1 ст. ложка меда. Запивают получившуюся массу стаканом воды.
- При невралгии. Каждый день нужно употреблять в пищу столовую ложку кунжутного семени, смешанного с медом.
- Для лечения мастита. Компресс с перемолотыми кунжутными семечками и маслом накладывают на проблемную зону 1 раз в день.
- Для лечения геморроя. Справиться с болезнью помогает отвар кунжутного семени. Для его приготовления в течение 5 минут варят столовую ложку семян. Жидкости потребуется 0,5 л. Получившийся напиток выпивают в течение дня.
Кунжутное масло активно используют в косметологических целях для улучшения состояния кожи. С его помощью можно снимать макияж по вечерам. Хорошо делать с маслом массаж.
Рецепты на основе кунжутного масла:
- Маска для сухих волос. Смешивают 5 ст. ложек масла с небольшим количеством меда. Наносят получившийся состав на корни волос, тщательно втирая его в кожу головы. Обязательно нужно распределить средство по всей длине волос. После авершения обработки на голову надевают полиэтиленовый пакет или шапочку для душа. Оставляют маску на 1,5 часа. Волосы тщательно промывают с использованием шампуня. Чтобы получить видимый эффект, маску нужно использовать 2 раза в неделю.
- Увлажняющий крем. Он подходит для ухода за сухой кожей, склонной к шелушению. Его добавляют в ежедневные крема, в тоники и маски. Можно использовать крем как самостоятельное средство. Для его приготовления потребуется 3 капли кунжутного масла и 40 г глицерина. Все компоненты смешивают друг с другом и наносят на чистую кожу. Через 20 минут остатки масла убирают с лица салфеткой.
Вред и противопоказания кунжута
- Ожирение. Кунжут способствует потере массы тела, но употреблять его нужно в умеренных количествах. Необходимо помнить о том, что семечки имеют высокую калорийность, поэтому их переедание будет способствовать набору килограммов.
- Рак кишечника. Если потреблять семена много и часто, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ученые установили, что избыточное поступление в организм семян кунжута может спровоцировать появление ожога на слизистой оболочке кишечника. Такие повреждения грозят злокачественным перерождением. Это опаснейшее заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом.
- Дивертикулит. Кунжутное семя может стать причиной формирования дивертикулов в кишечнике. Это своеобразные мешочки, которые образуются во внутренней стенке органа. Они приводят к болям в животе, запору и другим побочным эффектам.
- Аллергия. Если у человека имеется непереносимость миндаля, семян чиа, семян льна, то употреблять кунжутные семечки ему нужно с осторожностью. Высока вероятность того, что у него возникнет аллергическая реакция и на этот продукт.
- Диарея. Кунжут обладает послабляющим действием на организм, поэтому его переедание может привести к стойкому разжижению стула.
- Анафилактический шок. Эта реакция характеризуется быстрым нарастанием симптомов аллергии, которые проявляются хрипами, отечностью дыхательных путей, судорогами и пр. Анафилактический шок может привести к летальному исходу, если вовремя не будут предприняты необходимые меры.
- Кожная сыпь. Если употреблять кунжут часто и в больших количествах, то можно спровоцировать появление кожной сыпи. Ее элементы имеют красный цвет и сильно зудят.
- Облысение. Кунжут полезен для волос, но его избыточное поступление в организм может дать кардинально противоположные результаты. Кожа головы станет слишком жирной, а волосяные луковицы, напротив, иссохнут. Это спровоцирует выпадение волос, а в тяжелых случаях может даже привести к облысению.
- Подагра. Кунжут является источником оксалатов, которые содержатся в его оболочке. Кунжутная паста тахини продается в магазинах с высоким содержанием шелухи семян. При ее употреблении в умеренных количествах этот продукт не наносит вреда здоровью, но при переедании может усугубить течение некоторых заболеваний, в том числе, подагры.
- Болезнь Вильсона. Эта патология приводит к избыточному накоплению меди в печени, поэтому людям с таким заболеванием нужно отказаться от употребления кунжута.
- Опасность для беременных женщин. Если употреблять кунжутное семя на ранних сроках беременности, то повышается вероятность выкидыша.
Запрещено включать кунжутное семя в рацион тем людям, которые принимают сердечные гликозиды, щавелевую или ацетилсалициловую кислоту.
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