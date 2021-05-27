Купальный сезон в Севастополе стартует 7 июня

Правительство Севастополя приняло ряд постановлений, которыми предусмотрена подготовка к купальному сезону. Одним из них определено, что купальный сезон официально стартует 7 июня, а заканчивается 15 сентября.

В рамках рассмотрения вопроса о благоустройстве пляжей губернатор дал поручение в кратчайшие сроки привести их в порядок. Руководитель департамента городского хозяйства доложил, что в городе готовятся к открытию 30 пляжей. Семнадцать обслуживается операторами на основании заключённых договоров с муниципальными округами и подведомственным Департаменту государственным казенным учреждением, семь — ГБУ «Парки и скверы», шесть территорий — другие ведомства. На каждом пляже должны быть организованы спасательные пункты, теневые навесы, установлены мусорные контейнеры, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, согласно заключенным договорам, операторам пляжей к новому купальному сезону необходимо выполнить благоустройство пляжной зоны, установить туалеты, раздевалки, обеспечить доступность для маломобильных групп населения, обеспечить безопасность — установить спасательные и медицинские посты, пункты охраны общественного порядка. В обязанности операторов также входит обеспечение пляжей системой водоснабжения и водоотведения, электроэнергией, зоной Wi-Fi. Кроме того, необходимы соблюдение единого архетипа нестационарных торговых объектов (НТО), согласование с Департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка схемы размещения НТО на территории пляжа, получение актов технического освидетельствования ГИМС МЧС, обеспечение лабораторных исследований морской воды и получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, подготовка спасателей и медицинского персонала, содержание пляжа в надлежащем санитарном состоянии.