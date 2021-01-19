Купания — без происшествий. Праздник Крещения Господня в Севастополе

В Севастополе, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе, крещенские купания верующих состоялись без происшествий. К празднику Богоявления – или Крещения Господня – в регионе были оборудованы 7 мест для омовений. Несмотря на непривычно снежную и морозную для нашего региона погоду 19 января к христианской традиции приобщились сотни граждан. Самыми массовыми стали мероприятия на территории Херсонеса Таврического.

Окунуться в прохладные воды Чёрного моря люди могли, не опасаясь неприятных неожиданностей. Напомним, накануне торжества силами Спецотряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю дно прибрежной акватории было очищено от травмоопасных предметов. Непосредственно в день Крещения на берегу Карантинной бухты были развёрнуты пункты обогрева: в двух палатках разместились мужской и женский модули. В них можно было не только переодеться и отдохнуть, но и обсохнуть у тёплой печки. За безопасностью купающихся на берегу и на воде пристально следили спасатели МЧС России: сотрудники аварийно-спасательной части, Центра Государственной инспекции по маломерным судам, водолазы ведомства. Акваторию патрулировал катер ГИМС. С воздуха происходящее контролировала беспилотная авиация, — сообщили в ведомстве.

Всего в обеспечении безопасности сегодняшних крещенских купаний в Севастополе от РСЧС участвовало 53 человека и 14 единиц техники. От Главного управления МЧС России по городу Севастополю 20 человек, 5 единиц автомобильной техники, 2 плавсредства и один беспилотный летательный аппарат.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе