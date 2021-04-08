Купил автомобиль, выпил… и чуть не убил человека. Случай в Симферополе

В Симферополе задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений.

По линии «102» в дежурную часть полиции Симферополя поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что в вечернее время на ул. Туристов неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения. В ходе проверки сотрудниками полиции был опрошен лечащий врач и получена справка из больницы, согласно которой телесные повреждения, нанесенные мужчине, отнесены к категории тяжких, — сообщили в МВД по РК.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. В результате сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний симферополец.

Правоохранителям подозреваемый пояснил, что отмечал с другом покупку нового автомобиля. Выйдя из домовладения на улицу в состоянии опьянения, он начал осматривать свою новую машину. В этот момент к нему подошел потерпевший, который, также находясь в нетрезвом состоянии, начал провоцировать конфликт. Не удержавшись от хамского поведения, мужчина нанес заявителю удар по голове, а после того, как тот упал — ударил ногой в область живота.

Следователем ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, — рассказали в полиции.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.

Видео инцидента (запись с камеры наружного наблюдения) — ЗДЕСЬ .