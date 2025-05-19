Купили одну квартиру — будете должны за восемь. За 30 лет переплата по ипотеке может превысить 600%

При действующих ставках переплата по рыночной ипотеке за 30 лет достигает 640%, подсчитали эксперты консалтинговой компании Key Capital. Специалисты компании изучили цены на жильё в Москве и ставки по рыночной ипотеке.

В старых границах Москвы средняя стоимость квартиры площадью 45,2 «квадрата» в новостройке комфорт-класса — 15,4 млн рублей. Если заёмщик оформит жилищный кредит на 30 лет и внесёт 20% первоначального взноса, ежемесячный взнос составит 287,5 тыс. рублей. Комфортно платить такую ипотеку, отдавая на погашение кредита не более 50% ежемесячного дохода, сможет покупатель, зарабатывающий от 575 тыс. рублей в месяц, подсчитали аналитики компании.

В нынешних условиях почти никто не оформляет рыночную ипотеку в чистом виде, заявил порталу «Банки.ру» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов. Чаще всего люди берут кредиты на рыночных условиях на недостающую сумму, например при альтернативных сделках по комбинированным ипотечным программам. По словам эксперта, рыночная ипотека погрузилась в анабиоз до смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.

Главной альтернативой рыночной ипотеке стала семейная ипотека. Ярослав Гутнов подчёркивает, что это не общедоступный инструмент.

По словам руководителя направления экспертной аналитики портала «Банки.ру» Инны Солдатенковой, сейчас прибегать к рыночной ипотеке разумно, если человек имеет возможность быстро закрыть кредит, например за счёт продажи старой квартиры. По мнению эксперта, возможность рефинансирования рыночной ипотеки по более выгодным ставкам может появиться во второй половине 2025 года, если Центробанк перейдёт к снижению ключевой ставки.

источник: ЦИАН