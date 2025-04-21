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Купить круг бронзу: свойства, марки, применение
иллюстрация: stalmetural.ru

Купить круг бронзу: свойства, марки, применение

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:15 21.04.2025

Бронзовый круг — один из востребованных видов цветного металлопроката, отличающийся высокой прочностью, коррозионной стойкостью и отличными технологическими характеристиками. Он активно используется в машиностроении, судостроении, авиации, электротехнике и других отраслях промышленности. В этом материале подробно рассмотрим, что такое круг из бронзы, какие его свойства и марки существуют, где применяется бронзовый круг, а также на что обратить внимание, когда есть необходимость купить круг бронзу.

Что такое бронзовый круг?

Бронзовый круг представляет собой пруток круглого сечения, изготовленный из различных марок бронзы — сплава меди с другими металлами, чаще всего с оловом, алюминием, кремнием, никелем или бериллием. Изготавливается методами горячей или холодной прокатки, а также литья. Продукция может поставляться в виде мерной, немерной или кратной мерной длины.

Диаметры варьируются от 4 мм до 300 мм и более, в зависимости от технических требований.

Основные свойства бронзового круга

Бронза как материал обладает рядом уникальных характеристик, обеспечивающих востребованность кругов в промышленности:

  • высокая прочность и износостойкость
  • коррозионная стойкость (особенно в морской воде и агрессивных средах)
  • хорошая обрабатываемость резанием и давлением
  • отличная свариваемость у некоторых марок
  • низкий коэффициент трения
  • долговечность при эксплуатации
  • стабильность размеров при температурных колебаниях

Эти свойства делают бронзовые круги идеальными для изготовления подшипников скольжения, втулок, шестерён, направляющих и других ответственных деталей.

Популярные марки бронзы для кругов

На рынке представлены различные марки бронзы, отличающиеся по составу и эксплуатационным характеристикам. Вот основные из них:

БрОЦС 5-5-5 (оловянно-цинково-свинцовая бронза)

Применяется в машиностроении, характеризуется отличной износостойкостью и хорошими антифрикционными свойствами. Используется для втулок и подшипников.

БрАЖ 9-4 (алюминиево-железная бронза)

Отличается высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и хорошей свариваемостью. Применяется в авиации, судостроении, для ответственных деталей.

БрКМц 3-1 (кремний-марганцевая бронза)

Обладает отличной свариваемостью, прочностью, применяется в электротехнике и приборостроении.

БрБ2 (бериллиевая бронза)

Самая прочная и упругая из всех бронз. Идеальна для пружин, мембран, контактных элементов. Обладает высокой электропроводностью и износостойкостью.

БрОФ 6.5-0.15 (оловянно-фосфористая бронза)

Применяется для изготовления прецизионных деталей, обладает низким коэффициентом трения, высокой коррозионной стойкостью.

Где применяется бронзовый круг?

Благодаря разнообразию марок и свойств, бронзовые круги находят широкое применение:

Машиностроение

Используются для производства подшипников скольжения, втулок, шестерён, направляющих, деталей сцеплений и коробок передач.

Судостроение

Бронза устойчива к действию морской воды и агрессивной среды, поэтому используется для изготовления гребных валов, втулок, муфт, элементов судовой арматуры.

Авиация и космос

Высокопрочные марки, такие как БрБ2, применяются для изготовления упругих и термостойких компонентов.

Электротехника

Используется в производстве токопроводящих элементов, контактов, клемм, пружин и других частей, требующих электропроводности и упругости.

Химическая и нефтегазовая промышленность

Благодаря коррозионной стойкости, бронзовый прокат применяется для деталей насосов, арматуры, клапанов и соединений, контактирующих с агрессивной средой.

Достоинства бронзового круга

Покупка круга из бронзы — это не только надёжность и прочность, но и экономическая эффективность. Преимущества материала:

  • длительный срок службы без потери свойств
  • минимальная потребность в смазке при трении
  • широкий диапазон рабочих температур
  • экономичность в долгосрочной перспективе
  • экологичность — бронза легко перерабатывается
  • широкая сфера применения

Планируя покупку бронзового круга, обратите внимание на следующие параметры:

  • марка сплава — подбирается в зависимости от условий эксплуатации (температура, нагрузка, среда).
  • диаметр и длина — от них зависит вес и цена за единицу.
  • тип обработки — холоднокатаные, горячекатаные или литые.
  • сертификаты соответствия — проверьте наличие сертификатов качества и происхождения.
  • репутация поставщика — выбирайте проверенные компании, работающие с первичными металлургическими комбинатами.
  • минимальный объём закупки — важен при мелкооптовых закупках или для частного производства.

Купить бронзовый круг можно у крупных поставщиков металлопроката, через интернет-магазины, напрямую с заводов или у официальных дилеров металлургических комбинатов. Рекомендуется:

  • сравнить цены у нескольких поставщиков
  • уточнить наличие необходимой марки и сечения
  • проверить возможность нарезки под нужную длину
  • уточнить условия доставки и сроки

Бронзовый круг — это универсальный элемент, применимый во множестве отраслей благодаря своим уникальным свойствам. Правильно подобранная марка бронзы гарантирует надёжность, долговечность и высокую производительность изделия. При покупке важно учитывать условия эксплуатации, технические характеристики и выбирать продукцию у проверенных поставщиков. Такой подход обеспечит качественный результат и оптимальные затраты на производство и ремонт.

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