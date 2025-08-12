Прямо сейчас:
Купить жильё на курорте не прочь 27% российских туристов
иллюстрация: Elkhophoto/ Shutterstock.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:12 12.08.2025

Более четверти опрошенных хотели бы купить жильё в курортных зонах, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные исследования, проведённого сервисом «Купибилет». Часто люди сначала приезжают в курортную местность в качестве туристов, а позже задумываются о покупке курортной недвижимости.

По данным исследования, 27% опрошенных хотели бы приобрести недвижимость в курортных зонах, чтобы приезжать на отдых. Ещё 8% респондентов уже купили жильё в курортном городе.  Почти треть опрошенных, 30%, не строят конкретных планов, но допускают такую возможность в будущем. Остальные участники исследования заявили, что никогда не рассматривали возможность покупки жилья в курортных зонах.

У тех, кто задумывается о покупке курортной недвижимости, среди российских направлений по популярности лидируют Сочи и Анапа. Их выбирают 35% таких респондентов. Среди зарубежных направлений наиболее популярны страны Европы, Турция, Таиланд и Вьетнам. Около 22% предпочли бы купить жильё в городах Европы, 18% — в Таиланде и Вьетнаме, 15% — в Турции. Только 2% участников опроса заявили, что хотели бы купить курортную недвижимость в ОАЭ.

В исследовании приняли участие более 1,3 тыс. россиян из разных регионов страны.

источник: ЦИАН 

Просмотры: 7

