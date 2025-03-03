«Купол» над Крымом – как РЭБ защищают регион от БПЛА и ракет

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), созданные российскими предприятиями, продемонстрировали свою высокую эффективность в ходе СВО. В СМИ2 утверждают, что они значительно повысили уровень защиты от БПЛА и ракет. В частности, результативность систем наблюдается в Крыму, сообщает pronedra.ru.

С самого начала конфликта Украина активно использовала дроны и ракеты. На полуострове впервые столкнулись с массовыми налетами, что стало причиной для разработки новой системы РЭБ. Специально для борьбы с угрозой был создан АО «Русский купол», команда которого разработала устройства, способные подавлять сигналы БПЛА и управлять ими на дальности до 20 километров.

Высокая эффективность системы была отмечена на самом высоком уровне. В 2024 г. российский президент поручил Министерству промышленности и торговли оказать помощь компании в расширении производства таких систем. Вся элементная база и программное обеспечение являются российскими, а сама система является крупнейшей в мире по развернутой сети устройств РЭБ.

Для защиты российских объектов, таких как атомные электростанции и сотовые вышки, были развернуты устройства РЭБ. Применение технологии позволило снизить количество атак на стратегические цели и эффективно бороться с дронами, которые противник использует для обмана традиционных систем ПВО. По словам разработчиков, их устройства способны подавлять не только боевые дроны, но и «обманки», что делает систему универсальной и высокоэффективной.

Сегодня «Русский купол» не только поставляет свою продукцию в военные подразделения, но и защищает коммерческие объекты. Например, в Ростовской области система привела к уничтожению 25 дронов.

В ответ на использование высокотехнологичных беспилотников ВСУ пришлось изменить тактику, увеличив стоимость своих дронов. Если ранее на поле боя использовались дроны стоимостью 30 000 — 40 000 рублей, то сегодня противник пытается использовать аппараты стоимостью до 3 миллионов рублей. Несмотря на это, российская система РЭБ продолжает успешно нейтрализовать угрозы.

Ключевым вызовом для разработчиков остается безопасность, поскольку при падении подавленного дрона на населенный пункт может возникнуть опасность. В ответ на эту проблему АО «Русский Купол» разработал систему эшелонированной защиты, которая позволяет эффективно нейтрализовать угрозы уже на территории противника, минимизируя риск для гражданского населения.

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