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Кураторы в профессиональных образовательных организациях Севастополя будут получать надбавку
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Кураторы в профессиональных образовательных организациях Севастополя будут получать надбавку

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:39 17.09.2021

Сегодня на заседании Правительства Севастополя принято постановление, которое позволит кураторам групп в профессиональных образовательных организациях получать надбавку.

Надбавку за классное руководство теперь будут получать не только классные руководители в школах, но и кураторы групп в учреждениях среднего профессионального образования. На эти цели, согласно распоряжению Правительства РФ, выделено более 7 млн рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования Елену Богомолову.

По словам главы города, по этому поводу неоднократно поступали обращения. Выплата надбавки кураторам будет осуществляться в рамках выполнения поручения Президента. Надбавку в размере пяти тысяч рублей кураторы будут получать ежемесячно, начиная с сентября 2021 года.

Кураторы в профессиональных образовательных организациях Севастополя будут получать надбавку

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