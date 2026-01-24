Прямо сейчас:
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Курение может убить! В Севастополе сильно пострадал мужчина на пожаре

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:58 24.01.2026

Вызов на Квартальный проезд в Балаклавском районе поступил в 10 часов 24 минуты. Прибыв к месту, огнеборцы выяснили: горит заброшенное строение, внутри находится человек.

Проникнув в задымлённое помещение, сотрудники МЧС России обнаружили мужчину, его вынесли и передали медикам. В тяжелом состоянии пострадавший госпитализирован. На тушение подали стволы. Пожар площадью 5 квадратных метров потушили за 15 минут. От чрезвычайного ведомства задействовались 8 специалистов и 2 автомобиля. Дознаватели МЧС установили, что возгорание вызвала неосторожность при курении, — озвучили детали ЧП в пресс-службе ведомства. 

Напоминаем, что курение действительно может вредить здоровью и убивать, причём почти мгновенно – если зажечь сигарету дома, в бесхозном строении или в другом помещении. Соблюдай правила пожарной безопасности!

источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю
Просмотры: 4

