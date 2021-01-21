Курортной отрасли Крыма присуждено 8 госпремий

Государственная премия Республики Крым за 2020 год присуждена 29 соискателям, в том числе восемь премий в номинации «Здравоохранение, курорты». Пять из которых получил «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» (г. Евпатория) и три премии присуждены ООО «ПАРК ФОРОС», в том числе за проект в сфере развития курортов «Foros Wellness & Park».

Вручение состоялось в ходе торжественного заседания Президиума крымского парламента приуроченного ко Дню Республики Крым — 20 января. Кроме того, председатель совета директоров санатория «Сакрополь» Кюре Музаев был награжден медалью «За доблестный труд» за весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Ежегодно Госпремия присуждается за выдающиеся достижения в сфере промышленности, топлива, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, развития курортов и проч. Размер премии по каждой из 12 номинаций составляет более 57 тыс. рублей. В этом году на конкурс поступило 49 работ.

Крымская санаторно-курортная отрасль отмечается не только на республиканском, но и на федеральном уровне. В 2020 году ряд санаториев и отелей вошли в рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», на включение в который претендовали более 300 объектов размещения со всех регионов РФ. Это Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова, «Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов», отель «Palmira Palace», санаторий «Орен-Крым», детский оздоровительный лагерь «Мандарин», «Foros Wellness&Park» и санаторий «Сосновая роща».

Санаторий «Foros Wellness&Park» победил в номинации «Лучший санаторий» Национальной гостиничной премии. «Mriya Resort & SPA» победил в номинации «Ведущий мировой оздоровительный курорт» международной премии World Travel Awards.

Отель «Palmira Palace» и «Foros Wellness & Park» вошли в «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» составленного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. А Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова занял третье место в номинации рейтинга «ТОП-10 санаториев по инвестиционному потенциалу» и впервые среди крымских санаториев получил одну из самых престижных в стране премий Правительства РФ в области качества.

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, признание отдельных объектов размещения по различным показателям только подтверждает серьезный оздоровительный потенциал региона в целом.

Развитие санаторно-курортной сферы является одним из базовых условий для круглогодичной работы туристической отрасли в Крыму. Поэтому оздоровлению, восстановлению и лечению сегодня уделено самое пристальное внимание и ведется комплексная работа по развитию этого направления, как со стороны власти, так и бизнеса, — подчеркнул министр.