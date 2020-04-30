Курортный сезон-2020 в Крыму: а будет ли он вообще?

Курортный сезон-2020 в Крыму… Каким он будет, переживет ли трудные «коронавирусные времена» турбизнес? Два мнения – пессимистичное и оптимистичное прозвучали сегодня.

Так, спикер Госсовета РК Владимир Константинов уверен: быстрой нормализации не будет. Трудно будет всем, в том числе, турбизнесу.

Нормализации быстрой не будет. Мы выйдем из режима «самоизоляции», но это будет та жизнь, к которой мы привыкли. Мы будем ходить на работу, но в масках. Пока не придумана вакцина и лекарства, нам придется жить таким образом, – сказал Владимир Константинов в интервью радио «Спутник в Крыму».

По словам Константинова, с 12 мая в Крыму возобновит свою работу значительная часть предприятий и организаций, кроме двух важных сфер – общественного питания и курортно-туристической отрасли.

Здесь запрет будет действовать до конца мая, хотя там тоже ситуация очень и очень сложная. Нудно поэтапно выходить из этого режима. Думаю, в июне будем рассматривать следующие этапы смягчения. Если все пойдет так, как мы запланировали, если удастся удержать на приемлемом уровне баланс заражения и выздоровления, то конечно мы начнем восстанавливаться, — цитирует спикера крымского парламента РИА Новости Крым .

Что касается даты открытия курортного сезона в Крыму, Константинов не дает прогнозов.

Мы не знаем, когда откроется сезон. Если бы кто-то, хотя бы один человек сказал, что это будет 1 июля или 1 августа, можно было выстраивать какие-то планы … Я очень надеюсь, что в этом году хотя бы в каком-то усеченном виде сезон у нас состоится, – сказал глава Госсовета Республики.

Константинов также отметил, что федеральные и региональные власти должны предпринять все возможные меры, чтобы материально поддержать отрасль.

Помочь с выплатой зарплаты за апрель – задача сложная, но более-менее реальная. Если это будет еще май, то в крымском бюджете уже нет таких денег. А если будет еще и июнь? Чем платить, как помогать? Это очень сложные вопросы. Но мы однозначно будем поддерживать предприятия, чтобы сохранить нашу курортную сферу, – подчеркнул он.

Оптимистом на фоне главы парламента выглядит министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Мы понимаем, что этот сезон будет совершенно другим, он не будет похож на все предыдущие и должны быть к этому готовыми. Наша главная надежда заключается в том, чтобы в июне мы постепенно начали работать. Сейчас важно понимать, как это сделать, с чего начинать, поэтапно запускать отдельные объекты. В этой части есть определенные требования Роспотребнадзора, однако важно учитывать, что ведомство согласно принимать предложения от отрасли, мы готовы их аккумулировать и доносить до руководства республики, — отметил в ходе очередной онлайн-конференции по вопросам восстановления работы туриндустрии Волченко.

Он отметил, что минкурортов РК, понимая необходимость подготовки объектов отдыха и рекреации к приему туристов после снятия ограничений разработало в этой части свои предложения.

Мы подали все необходимые документы, чтобы с 12 мая можно было начать подготовку к летнему периоду. Это касается и объектов размещения, и пляжей. Если эпидобстановка позволит, то начнём готовиться, — сказал министр.

На данный момент Роспотребнадзор уже подготовил ряд требований по дальнейшей работе объектов санаторно-курортного комплекса. Что же касается отелей, гостиниц и пляжей, то такие рекомендации пока в стадии разработки. В свою очередь отельеры, руководители санаториев и эксперты отрасли отметили, что рекомендации Роспотребнадзора в том виде, в котором они есть сейчас, трудновыполнимы. И выразили надежду, что после снятия ограничений они станут мягче.

Руководители крымских объектов размещения также подняли вопросы паспортизации пляжей, правил приема сезонных работников по трудовым договорам, поговорили о дополнительных мерах поддержки бизнеса, а также о возврате денежных средств за неиспользованные путевки и взаимодействии с туристами, которые требуют срочного возврата денег.

Фото: минтуризма РК и пресс-службы Госсовета РК.