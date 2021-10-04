Курортный сезон в Крыму: успешно отработали более 440 пляжей

Благодаря проведенной подготовительной работе, отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК, постоянному мониторингу и взаимодействию с бизнесом, более 440 пляжей в этом сезоне успешно отработали, что позволило провести купальный сезон без серьезных проблем. Лучше всего была построена работа администрациями городов Евпатория и Судак.

В этом году были запущены новые пляжи, в том числе пляж в Симеизе, ООО «Каламитский залив» в г. Саки, в Ялте был реконструирован и введен в эксплуатацию пляж «Солнечный», а также полностью восстановлен пляж «Приморский» после сильного наводнения, произошедшего в начале лета. В летний период, в целом, пользователи пляжей работали, соблюдая все требования: были организованы дежурства матросов-спасателей, осуществлялась своевременная уборка территорий пляжей, вывоз мусора, а также соблюдались требования Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID19, — отмечают в пресс-службе ведомства.

С 1 мая по 22 сентября сотрудниками Министерства курортов и туризма РК совместно с представителями администрации муниципальных образований проводился системный мониторинг своевременной подготовки и функционирования пляжей в ежедневном режиме. В ходе 52 рейдов были обследованы пляжные территории в Алуште, Ялте, Евпатории, Саках, Судаке, Новом Свете, Керчи, Феодосии. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах. Ежедневные выезды осуществлялись двумя рабочими группами министерства в разные регионы.

В этом году были более жесткие требования к срокам подготовки пляжей и качеству проведенных работ. Министерство совместно с администрациями муниципалитетов провели тщательную подготовительную работу, совместные заседания с представителями бизнеса по подготовке к курортному сезону, консультации в частном порядке.

Также в период высокого курортного сезона Министерство курортов и туризма РК совместно с представителями Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК, Крымского линейного управления МВД России на транспорте и Центра ГИМС главного управления МЧС России по РК, проверяли крымские пляжи на предмет соблюдения мер безопасности отдыха на водных объектах, соблюдения требований по эксплуатации аттракционной техники на пляжах, по пресечению нарушений, связанных с использованием маломерных судов.

Кроме того, была проведена работа с нарушениями по обращениям гостей и жителей Крыма, поступивших на Горячую линию и на страницы Минкурортов РК в соцсетях. Жалобы рассматривались профильными сотрудниками ведомства, оперативно отрабатывались или направлялись в муниципалитеты для проработки решения вопросов и жалоб в короткие сроки. В то же время, ряд пляжей были недостаточно и несвоевременно готовы к курортному сезону этого года и деятельность пользователей данных пляжей в 2022 год продолжена не будет.

В ходе 52 рейдов было составлено 211 административных протоколов, из них по 160 были выставлены штрафы на общую сумму более 2 млн руб., по 51 протоколу сделаны предупреждения. Предупреждения получали пользователи пляжей, допустившие нарушения впервые. В случае не устранения нарушения при повторном мониторинге, административной комиссией принималось решение о наложении штрафа.

Высокие требования к пользователям пляжей обусловлены задачей обеспечить для гостей и жителей Крыма прежде всего безопасный и, конечно, комфортный отдых. Наша общая цель сократить количество протоколов, а подготовку к сезону сделать более качественной. Результатом эффективной совместной работы бизнеса и власти должны стать безопасные, современные пляжные территории, — отмечает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, к следующему году Министерством курортов и туризма РК разрабатываются дополнения в порядок по закреплению и пользованию к пляжам, которые позволят сделать пляжный отдых еще более комфортабельными и безопасными, а процедуру по закреплению пляжей за пользователями еще более прозрачной и эффективной.

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК