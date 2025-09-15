Прямо сейчас:
Курортный сезон практически завершён: что предлагает Крым туристам в межсезонье
фото: © РИА Новости . Артур Лебедев

Курортный сезон практически завершён: что предлагает Крым туристам в межсезонье

15.09.2025

В Крыму действует 91 санаторий, из которых 65 работают круглогодично – традиционно на полуострове после летнего периода оздоровления идет период лечения. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.

Он отметил, что периодом оздоровления в Крыму традиционно считается пять месяцев года, с мая по сентябрь, тогда как остальная часть года, с октября по апрель, является периодом лечения. В частности, знаменитыми лечебными грязями, которые используются в санаториях именно в холодную пору года, а не в жару, заметил спикер.

И я очень рад, что сегодня новое дыхание получила наша сакская станция, которая выпускает и грязевые продукты, и косметику. И что начинает потихоньку зарождаться такое направление, как питьевое лечение, это тоже один из серьезных факторов, которые влияют на нашу конкурентоспособность, – отметил гость эфира.

Популярные минеральные источники, по его словам, есть, в частности, в Евпатории, где действуют три бювета, а также в Феодосии.

В целом же, по словам Стрельбицкого, и сегодняшний потенциал санаторно-курортной отрасли Крыма, и специалисты, работающие в ее учреждениях, дают основания говорить, что республика способна предоставлять оздоровление по всем нозологиям.

При этом процент загрузки санаториев Крыма минувшим летом и тот факт, что клиенты, ранее побывавшие на оздоровлении или лечении в Крыму, возвращаются сюда снова, свидетельствует о том, что на полуострове действительно оказываются высококвалифицированные услуги, сказал собеседник.

И способствует этому не только новое оборудование, которое есть в крымских санаториях, считает он.

Все оборудование, которое на сегодняшний день есть в Крыму, есть и на материке. Но использование его с нашими природными факторами дает совсем другой результат, – сказал Стрельбицкий.

Несмотря на тяжелый «украинский период» с его недофинансированием санаториев, большинство из которых к 2014 году представляли собой классические здравницы советского времени, Крым и тогда, и сейчас по праву гордится своими технологиями и методиками лечения и оздоровления, причем по своим природным лечебным факторам остается лидером, и это оценила Россия, добавил гость эфира.

И мы сделали упор на лечение. Тогда еще не было в стране такой широкой кампании по здоровьесбережению, не было таких серьезных акций, государственных программ и проектов. Сегодня это есть, и Крым достойно занимает одно из лидерских мест в них, – заключил Стрельбицкий.

