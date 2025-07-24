Курортный сезон в Крыму идёт и идёт хорошо — мнение экспертов

В этом году начиная с середины января было очень хорошее межсезонье. Всю весну была беспрецедентная загрузка. Но холодная майская погода и количество дней с низовкой в море кардинально изменило ситуацию и повлияло на загрузку номерного фонда: появились отмены. Но мы очень надеемся, что сезон сместится, и в сентябре и октябре погода будет достаточно хорошей, – сказала исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

Она отметила, что такие погодные условия показали: какие бы экскурсии туроператоры ни предлагали гостям, те едут в Крым за природой и за теплым морем.Также исполнительный директор ассоциации рассказала, что люди, как раньше, не сидят на одном месте две недели отпуска, а путешествуют по полуострову, останавливаясь в разных местах на несколько ночей, то есть выбирают событийный туризм.

С сезоном все хорошо, прирост 11%, по впечатлениям людей очень много. Гости не боятся холодного моря, люди едут в Крым, они ценят наше гостеприимство. И количество туристов будет увеличиваться, – выразил свое мнение председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Республики Крым Александр Масливец.

При этом руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская рассказала о сложности этого курортного сезона – гости полуострова стали более требовательными. Также она отметила, что в сфере туризма есть недостаток кадров.

источник: РИА Новости Крым