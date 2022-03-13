Курорты Крыма представят на ведущих федеральных турвыставках в Москве

Санаторно-курортные и туристические возможности Крыма будут представлены на ведущих федеральных выставках и бизнес — форумах в преддверии высокого курортного сезона.

Крымскую экспозицию на Международной туристической выставке «Интурмаркет 2022» 12-14 марта в ЦВК «Экспоцентр» и 15 – 17 марта на Международной туристической выставке MITT в «Крокус Экспо» в Москве представляет единый стенд Республики Крым, — сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

Администрации курортных регионов и представленные на стенде субъекты туристической индустрии презентуют уникальные возможности лечебно-оздоровительной базы Крыма, познакомят с популярными и новыми туристическими маршрутами, а также со всемирно известными достопримечательностями региона.

С руководством выставки «Интурмаркет» нас связывает конструктивное сотрудничество. В ноябре 2021 года мы провели первый знаковый совместный Всероссийский форум «Интурмаркет. Открытый Крым», который показал необходимость постоянного межрегионального взаимодействия и обмена опытом. Весной мы планируем провести второй совместный форум в Крыму и надеемся, что он принесет необходимый практический результат накануне высокого курортного сезона, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Министр отметил, что в нынешних условиях, когда готовность российских курортов приобретает именно стратегическое значение, важны механизмы взаимодействия и государственной поддержки, которые также будут обсуждаться в рамках этих выставок.

Традиционно стенд Крыма пользуется повышенным спросом у посетителей отраслевых деловых мероприятий. Здесь проходят презентации, консультации и предварительные договоренности о сотрудничестве, а также розыгрыши призов. В целом, на протяжении последних нескольких лет отмечается растущий спрос граждан России на туризм и оздоровление в Крыму. На полуострове активно развиваются спортивный и горно-пешеходный туризм, гастрономическое направление, медицинский туризм, как с точки зрения лечения, так и профилактики.

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