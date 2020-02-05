Курорты Крыма — в десятке самых удобных для отдыха с детьми на море

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак и Алупка в республике Крым и город Севастополь, а также Сочи, Анапа и Ейск в Краснодарском крае составили десятку курортных направлений, где самый комфортный и удобный семейный отдых с детьми на море летом-2020 по результатам раннего бронирования. Семейные туристы бронируют летний отдых на море с детьми на период от 10,6 до 13,2 ночи и планируют потратить на проживание от 2,3 тысячи рублей до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть этим летом на море с детьми в Ейске (2,3 тысячи рублей) и Анапе (2,5 тысячи рублей), дороже всего — в Ялте (3,7 тысячи рублей), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Десять самых удобных для детского отдыха летом-2020 курортов России:
- Евпатория — 2760,3 рублей / 13,2 ночи
- Ялта — 3669,1 рублей / 11 ночей
- Феодосия — 2803,8 рублей / 11,1 ночи
- Алушта — 3477,5 рублей / 12 ночей
- Сочи — 2775,9 рублей / 11,6 ночи
- Судак — 2810,3 рублей / 10,6 ночи
- Севастополь — 3087,9 рублей / 10,6 ночи
- Анапа — 2460,9 рублей / 12 ночей
- Алупка — 3052,2 рублей / 12,5 ночи
- Ейск — 2306,8 рублей / 12,6 ночи
* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей