Курорты Крыма — в десятке самых удобных для отдыха с детьми на море

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые удобные для отдыха с детьми российские курорты на море в 2020 году.

Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак и Алупка в республике Крым и город Севастополь, а также Сочи, Анапа и Ейск в Краснодарском крае составили десятку курортных направлений, где самый комфортный и удобный семейный отдых с детьми на море летом-2020 по результатам раннего бронирования. Семейные туристы бронируют летний отдых на море с детьми на период от 10,6 до 13,2 ночи и планируют потратить на проживание от 2,3 тысячи рублей до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть этим летом на море с детьми в Ейске (2,3 тысячи рублей) и Анапе (2,5 тысячи рублей), дороже всего — в Ялте (3,7 тысячи рублей), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.



Десять самых удобных для детского отдыха летом-2020 курортов России:



Евпатория — 2760,3 рублей / 13,2 ночи Ялта — 3669,1 рублей / 11 ночей Феодосия — 2803,8 рублей / 11,1 ночи Алушта — 3477,5 рублей / 12 ночей Сочи — 2775,9 рублей / 11,6 ночи Судак — 2810,3 рублей / 10,6 ночи Севастополь — 3087,9 рублей / 10,6 ночи Анапа — 2460,9 рублей / 12 ночей Алупка — 3052,2 рублей / 12,5 ночи Ейск — 2306,8 рублей / 12,6 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей