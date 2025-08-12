Курорты Крыма — в десятке направлений, где цены на летний отдых выросли значительно

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные аналитики, определил направления для отдыха в летнем сезоне 2025 года, где средняя стоимость ночи резко подскочила по сравнению с летним сезоном 2024 года. На первом крымский курорт Черноморское, где средняя цена ночи увеличилась на 52% по сравнению с летом прошлого года. Чуть-чуть отстал от него кубанский курорт Бжид, где рост составил 51%. На третьем месте Абрау-Дюрсо, где стоимость ночи проживания в среднем увеличилась на 48%, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений с резким ростом стоимости проживания летом:
