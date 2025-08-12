Курорты Крыма — в десятке направлений, где цены на летний отдых выросли значительно

Рост цен мы замечаем всегда. Они растут постоянно — в том числе и на базовые потребности человека. Одной из таких потребностей является летний отдых. В августе уже можно видеть целостную картину — какие направления подорожали незначительно, а какие — существенно. И направления с резким ростом средней стоимости ночи проживания иногда могут удивить.