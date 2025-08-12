Прямо сейчас:
Курорты Крыма - в десятке направлений, где цены на летний отдых выросли значительно
фото: pikist.com

Курорты Крыма — в десятке направлений, где цены на летний отдых выросли значительно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:07 12.08.2025

Рост цен мы замечаем всегда. Они растут постоянно — в том числе и на базовые потребности человека. Одной из таких потребностей является летний отдых. В августе уже можно видеть целостную картину — какие направления подорожали незначительно, а какие — существенно. И направления с резким ростом средней стоимости ночи проживания иногда могут удивить.
  1. Черноморское, Крым (52%) ― 3766 р. / 6 ночей*
  2. Бжид, Краснодарский край (51%) ― 7087 р. / 3 ночи
  3. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край (48%) ― 1107 р. / 3 ночи
  4. Курортное, Крым (46%) ― 3876 р. / 5 ночей
  5. Архыз, Карачаево-Черкесия (34%) ― 7573 р. / 3 ночи
  6. Агой, Краснодарский край (31%) ― 4928 р. / 6 ночей
  7. Николаевка, Крым (31%) ― 3595 р. / 6 ночей
  8. Севастополь, Крым (30%) ― 4341 р. /4 ночи
  9. Морское, Крым (30%) ― 4731 р. / 6 ночей
  10. Красная Поляна, Краснодарский край (28%) ― 6406 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 15

