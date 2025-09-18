Курорты Крыма — в десятке популярных направлений для автотуризма в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для автопутешествий в сентябре 2025 года. На первом месте Сочи с 15% бронирований, оговаривающих необходимость парковки, второе место делят крымские города Ялта и Феодосия, собравшие по 5% бронирований. На третьем месте тоже крымский курорт — Алушта, у которой 4% броней в сентябре, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для автопутешествий в сентябре:
