Новости Республики
Курорты Крыма - в десятке популярных направлений для автотуризма в сентябре
фото: pikist.com

Курорты Крыма — в десятке популярных направлений для автотуризма в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:28 18.09.2025

Сентябрь — прекрасный месяц для путешествий. Еще длится пляжный сезон, но пляжи уже стали менее заполненными. Уже не так жарко и можно с удовольствием гулять. Но прелести бархатного сезона прекрасно знают многие путешественники, поэтому купить авиа и железнодорожные билеты по разумным ценам пока трудно — спрос достаточно велик. В этом случае выходом может стать путешествие на автомобиле. «Железный конь» доставит куда требуется, следуя собственному расписанию «седока».  Такое путешествие комфортно и недорого, особенно если предстоит семейная поездка. Куда же отправиться на автомобиле в сентябре?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 4448 р./ 7 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 5971 р. / 5 ночей
  3. Феодосия, Крым ― 3550 р. / 6 ночей
  4. Алушта, Крым ― 4895 р. / 6 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 5059 р. / 6 ночей
  6. Судак, Крым ― 3799 р. / 6 ночей
  7. Анапа, Краснодарский край ― 4454 р. / 6 ночей
  8. Евпатория, Крым ― 3399 р. / 7 ночей
  9. Севастополь, Крым ― 4201 р. / 4 ночи
  10. Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 4734 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

