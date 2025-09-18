Курорты Крыма — в десятке популярных направлений для автотуризма в сентябре

Сентябрь — прекрасный месяц для путешествий. Еще длится пляжный сезон, но пляжи уже стали менее заполненными. Уже не так жарко и можно с удовольствием гулять. Но прелести бархатного сезона прекрасно знают многие путешественники, поэтому купить авиа и железнодорожные билеты по разумным ценам пока трудно — спрос достаточно велик. В этом случае выходом может стать путешествие на автомобиле. «Железный конь» доставит куда требуется, следуя собственному расписанию «седока». Такое путешествие комфортно и недорого, особенно если предстоит семейная поездка. Куда же отправиться на автомобиле в сентябре?