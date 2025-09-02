Курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в сентябре 2025 года: те, где проживание окажется более экономным. На первом месте Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха 2206 рублей. На втором месте Керчь в Крыму, а на третьем — тоже крымский курорт, Саки (2364 р. и 2637 р. соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Самые экономные направления для отдыха в сентябре:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический