Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в сентябре
Новости Республики
Курорты Крыма - в топе экономных направлений для отдыха в сентябре
фото: pikist.com

Курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:40 02.09.2025

Календарное лето закончилось — но теплый сентябрь обещает тепло, солнце — то есть «бабье лето».  И это прекрасная возможность отдохнуть в милом сердцу месте. В сентябре это можно сделать по более щадящим ценам, чем в летнее время. Какие же экономные направления для путешествий в сентябре — самые популярные?
  1. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край ― 2206 р. / 7 ночей*
  2. Керчь, Крым ― 2364 р. / 5 ночей
  3. Саки, Крым ― 2637 р. / 8 ночей
  4. Тамань, Краснодарский край ― 2715 р. / 4 ночи
  5. Железноводск, Ставропольский край ― 2922 р. / 8 ночей
  6. Черноморское, Крым ― 2949 р. / 9 ночей
  7. Кучугуры, Краснодарский край ― 2993 р. / 7 ночей
  8. Николаевка, Крым ― 2998 р. / 10 ночей
  9. Мезмай, Краснодарский край ―3000 р. / 7 ночей
  10. Щелкино, Крым ― 3058 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 26

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x