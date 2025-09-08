Курорты Крыма — в топе малых городов, популярных для отдыха осенью

Осенью путешествовать не менее интересно, чем летом. Осень — замечательная пора для раздумий, разглядываний деталей фасада или орнамента наличников, попыток сфотографировать паутину, украшенную дождем и уловить малейшие оттенки падающего кленового листа. И все это — на фоне тишины, которую не встретишь в мегаполисах, которая бывает лишь в городах, где число жителей невелико — не больше 50 тыс. человек. Такие города так и называют — малыми.