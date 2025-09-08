Курорты Крыма — в топе малых городов, популярных для отдыха осенью

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные малые города для отдыха осенью 2025 года. Призовые места, по понятным причинам, заняли крымские курорты. На первом месте Алушта в Крыму, за которой 32% бронирований в малых городах осенью. На втором месте Судак, а на третьем Алупка (22% и 7% бронирований в малых городах осенью соответственно).
Самые популярные малые города для отдыха осенью:
