Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Курорты Крыма — в топе малых городов, популярных для отдыха осенью
Новости Республики
Курорты Крыма - в топе малых городов, популярных для отдыха осенью
фото: pikist.com

Курорты Крыма — в топе малых городов, популярных для отдыха осенью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:31 08.09.2025

Осенью путешествовать не менее интересно, чем летом. Осень — замечательная пора для раздумий, разглядываний деталей фасада или орнамента наличников, попыток сфотографировать паутину, украшенную дождем и уловить малейшие оттенки падающего кленового листа. И все это — на фоне тишины, которую не встретишь в мегаполисах, которая бывает лишь в городах, где число жителей невелико — не больше 50 тыс. человек. Такие города так и называют — малыми.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные малые города для отдыха осенью 2025 года.  Призовые места, по понятным причинам, заняли крымские курорты. На первом месте Алушта в Крыму, за которой 32% бронирований в малых городах осенью. На втором месте  Судак, а на третьем  Алупка (22% и 7% бронирований в малых городах осенью соответственно).

Узнайте больше:  Крымчане часто покупают товары для новорожденных "с рук"

Самые популярные малые города для отдыха осенью:

  1. Алушта, Крым― 4527 р. / 7 ночей*
  2. Судак, Крым― 3685 р. / 7 ночей
  3. Алупка, Крым― 3736 р. / 7 ночей
  4. Зеленоградск, Калининградская область ― 5945 р. / 5 ночей
  5. Саки, Крым― 2730 р. / 7 ночей
  6. Светлогорск, Калининградская область ― 5201 р. / 6 ночей
  7. Сортавала, Карелия ― 6877 р. / 3 ночи
  8. Железноводск, Ставропольский край ― 2959 р. / 8 ночей
  9. Пионерский, Калининградская область ― 5246 р. / 5 ночей
  10. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2984 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x