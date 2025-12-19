Прямо сейчас:
Курорты Крыма — в топе направлений, где в 2025 году цены на отдых росли сильнее всего

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:49 19.12.2025

Подводя итоги года, мы всегда замечаем, насколько увеличились цены.  На все необходимые человеческие нужды цены постоянно растут — в том числе и на отдых. В декабре можно подвести итоги ценового роста — так, в общем средняя цена ночи проживания увеличилась на 11%. Это меньше, чем в прошлом году, когда средняя цена ночи проживания увеличилась на 15%.  И все-таки есть направления, где это значение выросло сильнее, чем в других местах. Где же они находятся?
  1. Дубовка, Волгоградская область (88%) ― 3178 р. / 2 ночи*
  2. Новоотрадное, Крым (72%) ― 3620 р. / 3 ночи
  3. Черноморское, Крым (50%) ― 3669 р. / 5 ночей
  4. Бжид, Краснодарский край (49%) ― 6508 р. / 3 ночи
  5. Курортное, Крым (43%) ― 3788 р. / 4 ночи
  6. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край (39%) ― 10506 р. / 3 ночи
  7. Агой, Краснодарский край (29%) ― 4625 р. / 5 ночей
  8. Морское, Крым (28%) ― 4479 р. / 5 ночей
  9. Домбай, Карачаево-Черкесия (23%) ― 7413 р. / 3 ночи
  10. Кучугуры, Краснодарский край (22%) ― 3719 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

