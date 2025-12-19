Курорты Крыма — в топе направлений, где в 2025 году цены на отдых росли сильнее всего

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные аналитики, определил направления 2025 года, где средняя стоимость ночи резко подскочила по сравнению с 2024 годом. На первом месте Дубовка в Волгоградской области, где средняя цена ночи увеличилась на 88% по сравнению с данными прошлого года. На втором Новоотрадное в Крыму, где рост составил 72%. На третьем месте тоже крымский курорт, Черноморское, где стоимость ночи проживания в среднем увеличилась на 50%.

Десять популярных направлений с резким ростом стоимости проживания в 2025 году: