Курорты Крыма — в топе направлений с резким ростом цен на осенний отдых

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:51 26.08.2025

Осенью цены на отдых, как правило,  не так высоки, как в летний сезон.  Однако любое правило имеет свои исключения.  В последние годы наши соотечественники «распробовали» осенний отдых, поэтому его востребованность растет, несмотря на то, что средняя цена ночи проживания осенью за год выросла на 13%. Но это общие данные. А есть направления где этот рост — значительно выше.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные  аналитики,   определил направления для осеннего отдыха 2025 года, где средняя стоимость ночи резко подскочила по сравнению с осенью 2024 года.   На первом месте Кострома,  где средняя цена ночи увеличилась на  56% по сравнению с летом прошлого года.  Чуть-чуть отстал от него крымский курорт Прибрежное,  где рост составил 55%.   На третьем месте Минеральные Воды в Ставропольском крае, где стоимость ночи проживания в среднем увеличилась на 46%.

Десять самых популярных направлений с резким ростом стоимости осеннего отдыха:

  1. Кострома, Костромская область (56%) ― 5924 р. / 2 ночи*
  2. Прибрежное, Крым (55%) ― 4138 р. / 8 ночей
  3. Минеральные Воды, Ставропольский край (46%) ― 4337 р. / 3 ночи
  4. Пионерский, Калининградская область (44%) ― 5406 р. / 6 ночей
  5. Осташков, Тверская область (43%) ― 7020 р. / 6 ночей
  6. Ейск, Краснодарский край (41%) ― 3615 р. / 8 ночей
  7. Должанская, Краснодарский край (40%) ― 3565 р. / 7 ночей
  8. Архипо-Осиповка, Краснодарский край (39%) ― 4964 р. / 6 ночей
  9. Алушта, Крым (37%) ― 4504 р. / 8 ночей
  10. Мисхор, Крым (35%) ― 3876 р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 8

