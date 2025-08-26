Курорты Крыма — в топе направлений с резким ростом цен на осенний отдых

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные аналитики, определил направления для осеннего отдыха 2025 года, где средняя стоимость ночи резко подскочила по сравнению с осенью 2024 года. На первом месте Кострома, где средняя цена ночи увеличилась на 56% по сравнению с летом прошлого года. Чуть-чуть отстал от него крымский курорт Прибрежное, где рост составил 55%. На третьем месте Минеральные Воды в Ставропольском крае, где стоимость ночи проживания в среднем увеличилась на 46%.
Десять самых популярных направлений с резким ростом стоимости осеннего отдыха:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический