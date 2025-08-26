Курорты Крыма — в топе направлений с резким ростом цен на осенний отдых

Осенью цены на отдых, как правило, не так высоки, как в летний сезон. Однако любое правило имеет свои исключения. В последние годы наши соотечественники «распробовали» осенний отдых, поэтому его востребованность растет, несмотря на то, что средняя цена ночи проживания осенью за год выросла на 13%. Но это общие данные. А есть направления где этот рост — значительно выше.