Курорты Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для длительного отдыха в августе 2024 года. На первом месте курорт Береговое в Краснодарском крае, где средняя продолжительность отдыха 13 дней, второе место поделили крымские курорты Мисхор и Черноморское, где отдых в среднем длится 10 дней. На третьем месте тоже Крым и курорт Алупка, где средняя длительность отдыха — 9 дней, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в августе:
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С тегами: Крым туристический