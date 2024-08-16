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Курорты — в топе популярных направлений для длительного отдыха в августе
фото: pikist.com

Курорты Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:28 16.08.2024

Август — согласно статистике это самый востребованный месяц для отпуска. А это значит, согласно законам рынка, что он еще и один из самых дорогостоящих.  Тем не менее туристы стараются провести в августовском отпуске как можно больше дней — хотя бы потому, что это еще и последний месяц лета.  Им хочется насытиться и надышаться, как первыми дынями и теплой морской волной.  Казалось бы, можно поискать места, где даже в сезон не так дорого, как на раскрученных курортах? Но многие считают, что если уж наслаждаться августом — то на полную катушку. И конечно же — у самого синего моря, которое называется Черным.

1. Береговое, Краснодарский край ― 1526 р. / 13 ночей*
2. Мисхор, Крым ― 4538 р. / 10 ночей
3. Черноморское, Крым ― 2362 р. / 10 ночей
4. Алупка, Крым ― 3384 р. / 9 ночей
5. Анапа, Краснодарский край ― 4425 р. / 9 ночей
6. Феодосия, Крым ― 3600 р. / 9 ночей
7. Алушта, Крым ― 4303 р. / 9 ночей
8. Судак, Крым ― 3696 р. / 9 ночей
9. Евпатория, Крым ― 3606 р. / 9 ночей
10. Сухум, Абхазия ― 4537 р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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