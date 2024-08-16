Курорты Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в августе

Август — согласно статистике это самый востребованный месяц для отпуска. А это значит, согласно законам рынка, что он еще и один из самых дорогостоящих. Тем не менее туристы стараются провести в августовском отпуске как можно больше дней — хотя бы потому, что это еще и последний месяц лета. Им хочется насытиться и надышаться, как первыми дынями и теплой морской волной. Казалось бы, можно поискать места, где даже в сезон не так дорого, как на раскрученных курортах? Но многие считают, что если уж наслаждаться августом — то на полную катушку. И конечно же — у самого синего моря, которое называется Черным.