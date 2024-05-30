Курорты Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в июне 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. Неудивительно, что во главе рейтинга оказались крымские направления. На первом месте курорт Песчаное в Крыму, где средняя стоимость ночи — 1591 р. На втором месте тоже крымский курорт Николаевка, на третьем — Саки (1612 р. и 2242 р. соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в июне:
1. Песчаное, Крым ―1591 р. / 5 ночей*
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С тегами: Крым туристический