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Курорты — в топе популярных направлений для экономного отдыха в июне
фото: pikist.com

Курорты Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:15 30.05.2024

Июнь — начало лета, а значит — отпускного сезона.  При этом цены еще не так высоки, как в разгар сезона, а отдыхать уже очень хочется.  При этом желательно, чтобы бюджет был не так велик, ведь впереди еще целое лето. Так где же путешественникам в июне предстоит потратить меньше всего?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил  направления  для отдыха в июне 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего.  Неудивительно, что во главе рейтинга оказались крымские направления. На первом месте  курорт Песчаное в Крыму, где средняя стоимость ночи — 1591 р. На втором месте тоже крымский курорт Николаевка,   на третьем —  Саки  (1612 р.  и 2242 р.  соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в июне:

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1. Песчаное, Крым ―1591 р. / 5 ночей*

2. Николаевка, Крым ―1612 р. / 10 ночей
3. Саки, Крым ―2242 р. / 12 ночей
4. Кучугуры, Краснодарский край ― 2379 р. /11 ночей
5. Саратов, Саратовская область ― 2403 р. /5 ночей
6. Тольятти, Самарская область ― 2438 р. /2 ночи
7. Сенной, Краснодарский край ― 2442 р. /8 ночей
8. Соль-Илецк, Оренбургская область ― 2575 р. /6 ночей
9. Евпатория, Крым ―2721 р. / 8 ночей
10. Феодосия, Крым ―2874 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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