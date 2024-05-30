Курорты Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в июне

Июнь — начало лета, а значит — отпускного сезона. При этом цены еще не так высоки, как в разгар сезона, а отдыхать уже очень хочется. При этом желательно, чтобы бюджет был не так велик, ведь впереди еще целое лето. Так где же путешественникам в июне предстоит потратить меньше всего?