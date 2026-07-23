Курорты Крыма — в топе популярных направлений для летнего отдыха рядом с парком и лесом

За что мы любим лето? За солнце, тепло, загар. Однако когда слишком жарко — иногда хочется прохлады, деревьев, под которыми можно посидеть на скамейке, тихих аллей, по которым можно бродить. Неудивительно, что туристы часто ищут локации рядом с парком или лесным массивом. И находят, хотя такие предложения могут оказаться дороже, чем отели и апартаменты в местах плотной городской застройки.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления, выбираемые туристами летом 2026 года, где не дальше 500 м от жилья есть парк или лес. На первом месте среди таких направлений оказался город Сочи с 15% летних бронирований рядом с парками. На втором месте Ялта, а на третьем — Анапа (7% и 5% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для летнего отдыха рядом с парком и лесом: