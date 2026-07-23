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Новости Республики

Курорты Крыма — в топе популярных направлений для летнего отдыха рядом с парком и лесом

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:48 23.07.2026

За что мы любим лето? За солнце, тепло, загар. Однако когда слишком жарко — иногда хочется прохлады, деревьев, под которыми можно посидеть на скамейке, тихих аллей, по которым можно бродить. Неудивительно, что туристы часто ищут локации рядом с парком или лесным массивом. И находят, хотя такие предложения могут оказаться дороже, чем отели и апартаменты в местах плотной городской застройки.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления, выбираемые туристами летом 2026 года, где не дальше 500 м от жилья  есть парк или лес. На первом месте среди таких направлений  оказался город  Сочи  с 15% летних бронирований рядом с парками. На втором месте Ялта, а на третьем — Анапа (7% и 5% бронирований соответственно).

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Десять самых популярных направлений для летнего отдыха рядом с парком и лесом:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 5278 р. / 8 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 6085 р. /7 ночей
  3. Анапа, Краснодарский край ― 5172 р. / 7 ночей
  4. Геленджик, Краснодарский край ― 6579 р. / 7 ночей
  5. Алушта, Крым ― 6556 р. /8 ночей
  6. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5959 р. / 4 ночи
  7. Феодосия, Крым ― 4568 р. /8 ночей
  8. Судак, Крым ― 5358 р. /7 ночей
  9. Кабардинка, Краснодарский край ― 6048 р. / 7 ночей
  10. Евпатория, Крым ― 4657 р. /9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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