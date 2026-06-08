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Курорты Крыма — в топе популярных направлений для отдыха на базах в июне и июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 17:14 08.06.2026

8 июня отмечают День радостного утреннего пробуждения. Многие любят просыпаться утром на природе, когда светит солнце, воздух свеж и день обещает много интересного.  Экскурсии, прогулки по горам, лесам и побережью. А для того, чтобы наслаждаться всеми дарами природы в полной мере, почему бы не остановиться на базе отдыха. Здесь и природа,  и тишина, и комфорт. И все достопримечательности — в буквальном смысле «на виду». Где же именно предпочитают бронировать базы отдыха туристы в первые два месяца лета?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для отдыха на базах в июне и июле 2026 года. На первом месте курорт Должанская в Краснодарском крае, за которой 8% всех бронирований на базах в первые два летних месяца. На втором — тоже кубанский курорт, Голубицкая, а на третьем — Феодосия (6% и 5% бронирований соответственно).

Узнайте больше:  Курорты Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в отелях в июне

Десять самых популярных направлений для отдыха на базах в июне и июле:

  1. Должанская, Краснодарский край ― 5280 р. / 5 ночей*
  2. Голубицкая, Краснодарский край ― 6866 р. / 7 ночей
  3. Феодосия, Крым ― 7553 р. / 8 ночей
  4. Анапа, Краснодарский край ― 10316 р. / 7 ночей
  5. Евпатория, Крым ― 7458 р. / 8 ночей
  6. Бжид, Краснодарский край ― 7572 р. / 5 ночей
  7. Петрозаводск, Карелия ― 10348 р. / 5 ночей
  8. Кабардинка, Краснодарский край ― 4197 р. / 8 ночей
  9. Лахденпохья, Карелия ― 8493 р. / 3 ночи
  10. Дивноморское, Краснодарский край ― 6528 р. / 5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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