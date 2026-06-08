Курорты Крыма — в топе популярных направлений для отдыха на базах в июне и июле

8 июня отмечают День радостного утреннего пробуждения. Многие любят просыпаться утром на природе, когда светит солнце, воздух свеж и день обещает много интересного. Экскурсии, прогулки по горам, лесам и побережью. А для того, чтобы наслаждаться всеми дарами природы в полной мере, почему бы не остановиться на базе отдыха. Здесь и природа, и тишина, и комфорт. И все достопримечательности — в буквальном смысле «на виду». Где же именно предпочитают бронировать базы отдыха туристы в первые два месяца лета?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха на базах в июне и июле 2026 года. На первом месте курорт Должанская в Краснодарском крае, за которой 8% всех бронирований на базах в первые два летних месяца. На втором — тоже кубанский курорт, Голубицкая, а на третьем — Феодосия (6% и 5% бронирований соответственно).