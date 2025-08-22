Курорты Крыма — в топе популярных направлений с резким ростом осенних бронирований

Осень уже совсем близко. Однако пляжный отдых не заканчивается с концом лета. Осень тоже обещает нам много интересного — в том числе и в отношении отпуска, который можно провести согласно собственным вкусам. А насколько изменились эти вкусы хотя бы по сравнению с прошлым годом? Ненамного — большинство отдыхающих все равно стремится к морю. Но вот куда именно?