Курорты Крыма — в топе популярных направлений с резким ростом осенних бронирований

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные аналитики, определил те направления для отдыха осенью 2025 года, где число бронирований выросло сильнее всего. И большинство из этих направлений — курорты Крыма. На первом месте Николаевка в Крыму, где рост бронирований составил 500% по сравнению с осенью прошлого года. На втором месте кубанский курорт Приморско-Ахтарск, а на третьем — тоже крымское село — Прибрежное (333% и 250% рост бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений с резким ростом бронирований осенью:
