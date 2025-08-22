Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Курорты Крыма — в топе популярных направлений с резким ростом осенних бронирований
Новости Республики
Курорты Крыма - в топе популярных направлений с резким ростом осенних бронирований
фото: pikist.com

Курорты Крыма — в топе популярных направлений с резким ростом осенних бронирований

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:19 22.08.2025

Осень уже совсем близко. Однако пляжный отдых не заканчивается с концом лета. Осень тоже обещает нам много интересного — в том числе и в отношении отпуска, который можно провести согласно собственным вкусам. А насколько изменились эти вкусы хотя бы по сравнению с прошлым годом?  Ненамного — большинство отдыхающих все равно стремится к морю. Но вот куда именно?
  1. Николаевка, Крым (500%) ― 2866 р. / 10 ночей*
  2. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край (333%) ― 2191 р. / 8 ночей
  3. Прибрежное, Крым (250%) ― 4138 р. / 8 ночей
  4. Рязань, Рязанская область (220%) ― 3526 р. /4 ночи
  5. Симферополь, Крым (200%) ― 3162 р. / 2 ночи
  6. Саки, Крым (189%) ― 2625 р. / 8 ночей
  7. Евпатория, Крым (147%) ― 3420 р. / 9 ночей
  8. Керчь, Крым (120%) ― 2339 р. / 5 ночей
  9. Севастополь, Крым (110%) ― 4022 р. / 6 ночей
  10. Алупка, Крым (86%) ― 3747 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x