Курорты Крыма — в топе популярных направлений с резким ростом зимних бронирований

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные аналитики, определил те направления для отдыха зимой 2025 года, где число бронирований выросло сильнее всего. На первом месте курорт Алупка в Крыму, где рост бронирований составил 300% по сравнению с данными зимы прошлого года. На втором месте Ростов в Ярославской области, а на третьем — курорт Мостовской в Краснодарском крае (скачок бронирований на 250% и 200% соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.