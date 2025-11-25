Прямо сейчас:
Курорты Крыма - в топе популярных направлений с резким ростом зимних бронирований
Курорты Крыма — в топе популярных направлений с резким ростом зимних бронирований

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:08 25.11.2025

Зима уже на пороге. Наши соотечественники в последние годы полюбили отдыхать в зимние месяцы. Например, зимой 2025/26 года популярность бронирований выросла на 57% по сравнению с прошлой зимой.   Где же произошел самый взрывной рост популярности?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  аналитики,   определил те направления для отдыха зимой 2025 года, где число бронирований выросло сильнее всего.  На первом месте курорт Алупка в Крыму,  где рост бронирований составил 300% по сравнению с данными зимы прошлого года.  На втором месте Ростов в Ярославской области,  а на третьем — курорт Мостовской в Краснодарском крае  (скачок бронирований на 250% и 200% соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений с резким ростом бронирований зимой:

  1. Алупка, Крым (300%) ― 5570 р. / 5 ночей*
  2. Ростов, Ярославская область (250%) ― 5429 р. / 2 ночи
  3. Мостовской, Краснодарский край(200%) ― 6134 р. / 3 ночи
  4. Владикавказ, Северная Осетия (183%) ― 4428 р. / 3 ночи
  5. Оренбург, Оренбургская область (167%) ― 3049 р. / 2 ночи
  6. Керчь, Крым (150%) ― 3333 р. / 3 ночи
  7. Краснодар, Краснодарский край (120%) ― 4142 р. / 3 ночи
  8. Феодосия, Крым (113%) ― 5098 р. / 4 ночи
  9. Майкоп, Адыгея (111%) ― 7488 р. / 3 ночи
  10. Алушта, Крым (93%) ― 4468 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

