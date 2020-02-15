Курорты Крыма — в топе самых популярных для детского отдыха на море

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Мисхор, Оленевка, Черноморское, Николаевка, Морское в Крыму и Голубицкая, Должанская, Кучугуры, Кабардинка, Лермонтово в Краснодарском крае составили десятку курортных локаций, которые чаще всего выбирают российские семьи для отдыха с детьми на море летом-2020. Туристы с детьми бронируют летний отдых на море на период от 9,3 до 13 ночей и потратят на проживание от 2,3 тысячи рублей до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом с детьми в Кучугурах, дороже – в крымском Мисхоре, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Десять курортных поселков, популярных для детского отдыха летом-2020:
- Кучугуры — 2287,9 рублей / 12 ночей
- Кабардинка — 2411,9 рублей / 9,9 ночи
- Черноморское — 2420,2 рублей / 13 ночей
- Оленевка — 2439,4 рублей / 9,3 ночи
- Лермонтово — 2442,3 рублей / 10 ночей
- Голубицкая — 2651,1 рублей / 10,3 ночи
- Должанская — 2714,8 рублей / 12,1 ночи
- Николаевка — 2946,1 рублей / 13 ночей
- Морское — 3221,7 рублей / 11,2 ночи
- Мисхор — 3712,8 рублей / 12,3 ночи
* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей