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Курорты Крыма - в топе самых популярных для детского отдыха на море
иллюстрация: pxhere.com

Курорты Крыма — в топе самых популярных для детского отдыха на море

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 8:00 15.02.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные курортные поселки для детского отдыха на море в этом году.

Мисхор, Оленевка, Черноморское, Николаевка, Морское в Крыму и Голубицкая, Должанская, Кучугуры, Кабардинка, Лермонтово в Краснодарском крае составили десятку курортных локаций, которые чаще всего выбирают российские семьи для отдыха с детьми на море летом-2020. Туристы с детьми бронируют летний отдых на море на период от 9,3 до 13 ночей и потратят на проживание от 2,3 тысячи рублей до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом с детьми в Кучугурах, дороже – в крымском Мисхоре, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять курортных поселков, популярных для детского отдыха летом-2020:

  1. Кучугуры — 2287,9 рублей / 12 ночей
  2. Кабардинка — 2411,9 рублей / 9,9 ночи
  3. Черноморское — 2420,2 рублей / 13 ночей
  4. Оленевка — 2439,4 рублей / 9,3 ночи
  5. Лермонтово — 2442,3 рублей / 10 ночей
  6. Голубицкая — 2651,1 рублей / 10,3 ночи
  7. Должанская — 2714,8 рублей / 12,1 ночи
  8. Николаевка — 2946,1 рублей / 13 ночей
  9. Морское — 3221,7 рублей / 11,2 ночи
  10. Мисхор — 3712,8 рублей / 12,3 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Курорты Крыма - в топе самых популярных для детского отдыха на море

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