Курорты Крыма — в топе самых популярных для детского отдыха на море

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные курортные поселки для детского отдыха на море в этом году.

Мисхор, Оленевка, Черноморское, Николаевка, Морское в Крыму и Голубицкая, Должанская, Кучугуры, Кабардинка, Лермонтово в Краснодарском крае составили десятку курортных локаций, которые чаще всего выбирают российские семьи для отдыха с детьми на море летом-2020. Туристы с детьми бронируют летний отдых на море на период от 9,3 до 13 ночей и потратят на проживание от 2,3 тысячи рублей до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом с детьми в Кучугурах, дороже – в крымском Мисхоре, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять курортных поселков, популярных для детского отдыха летом-2020:

