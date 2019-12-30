«Курпаты» в Крыму — в тройке самых впечатляющих архитектурных ансамблей в России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню образования СССР опросил пользователей социальных сетей и выявил самые интересные сооружения советской архитектуры в России.

Туристы назвали музей-панораму «Сталинградская битва» в Волгограде (48,33%) самой интересной постройкой советской эпохи. Также в тройку впечатляющих советских зданий вошли архитектурный ансамбль «Курпаты» в Крыму (16,67%) и дом-кольцо в Москве (8,33%). Меньше всего голосов в опросе про самые интересные постройки советской архитектуры набрали гостиница «Тарелка» в Домбае и санаторий «Металлург» в Сочи (по 6,67%), драматический театр имени Достоевского в Великом Новгороде и Татарский театр имени Камала в Казани (по 5%), а также цирк имени Филатова в Екатеринбурге (3,33%), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Восемь самых интересных построек советской архитектуры в России:

1. Музей-панорама «Сталинградская битва», Волгоград, 48,33%

2. Архитектурный ансамбль «Курпаты», Крым, 16,67%

3. Дом-кольцо, Москва, 8,33%

4-5. Гостиница «Тарелка» в Домбае и санаторий «Металлург» в Сочи, 6,67%

6-7. Театр драмы им. Достоевского в Великом Новгороде и Татарский театр им. Камала в Казани, 5%

8. Цирк им. Филатова, Екатеринбург, 3,33%

*По данным опроса в соцсетях