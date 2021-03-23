Курсанты в Севастополе сдают нормы ГТО

На базе спортивного комплекса Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова прошла акция под эгидой «Дней ГТО» приуроченная 90-летию создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

Более 70 курсантов и студентов Черноморского высшего военно-морского училища им П.С. Нахимова выполнили нормативы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В связи с 90-летием создания Всесоюзного комплекса ГТО Министерством спорта Российской Федерации 2021 год объявлен «Годом ГТО». 28 марта пройдёт фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих, в марте- июне запланирован фестиваль ГТО среди учеников, в сентябре — Всероссийский день бега «Кросс нации». Кроме того осенью пройдёт региональный этап фестиваля комплекса ГТО «От студзачёта к знаку отличия ГТО».

фото: пресс-служба Правительства Севастополя