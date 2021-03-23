Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Курсанты в Севастополе сдают нормы ГТО

crimeapress_news

реклама в крыму
Курсанты в Севастополе сдают нормы ГТО

Курсанты в Севастополе сдают нормы ГТО

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:58 23.03.2021

На базе спортивного комплекса Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова прошла акция под эгидой «Дней ГТО» приуроченная 90-летию создания  Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

Более 70 курсантов и студентов Черноморского высшего военно-морского училища им П.С. Нахимова выполнили нормативы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Курсанты в Севастополе сдают нормы ГТО

В связи с 90-летием создания Всесоюзного комплекса ГТО Министерством спорта Российской Федерации 2021 год объявлен «Годом ГТО». 28 марта пройдёт фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих, в марте- июне запланирован фестиваль ГТО среди учеников, в сентябре — Всероссийский день бега «Кросс нации». Кроме того осенью пройдёт региональный этап фестиваля комплекса ГТО «От студзачёта к знаку отличия ГТО».

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Курсанты в Севастополе сдают нормы ГТО

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.