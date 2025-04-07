Квадратные метры в долг: просрочка россиян по ипотеке может вырасти до 200 млрд рублей

Просроченная задолженность россиян по ипотеке к началу февраля достигла рекордной отметки в 100,6 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Центробанка.
При этом общий объём жилищных кредитов, напротив, снижается. С начала года показатель снизился на 108 млрд рублей, до 19 трлн рублей.
По мнению финансового эксперта, аналитика Виталия Калугина, рост просроченной задолженности по ипотеке был прогнозируемым. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом Циан.Журнала.
Цифра в 100 млрд выглядит кругленькой. Но на самом деле она не такая уж большая. При среднем размере ипотеки 4 млн рублей на просрочку, получается, вышли около 25 тыс. кредитов. Пока это немного. Но проблема в том, что под конец действия льготной ипотеки люди брали кредиты как не в себя. Даже те, кто, собственно говоря, не имел на это никаких финансовых возможностей, — отмечает специалист.
По словам Виталия Калугина, сейчас на просрочку выходят займы, взятые ещё в прошлом году.
И настоящий взрыв может произойти ближе к лету, когда просрочка будет расти серьёзными темпами на фоне снижения располагаемых доходов населения, которое явным образом тормозят. И к концу года мы можем увидеть просрочку в 200 млрд, что будет отражать реальную картину, — продолжил спикер.
На его взгляд, многие брали жилищные кредиты в надежде на реструктуризацию или какую-то помощь от государства, но сейчас «подводные камни выходят на поверхность».
Это будет иметь социальные последствия, потому что людей будут выселять из жилья. И мы увидим такие репортажи, где семьи выселяют на улицу. Сотни семей. Банкам эти квартиры принадлежат, они их продают и людей выселяют. Вал пойдёт существенный, и это будет летом или осенью, — спрогнозировал Виталий Калугин.
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин сообщил, что общая сумма задолженности россиян по ипотеке равна 20 трлн рублей, и уровень просрочки в 100 млрд рублей составляет 0,2% общей суммы.
Это может показаться невысоким показателем, однако пугают темпы роста объёмов просроченных платежей. Всего год назад на начало года показатель равнялся 62,8 млрд рублей, то есть прирост за год — 62,5%, — подчеркнул эксперт.
По его мнению, существенный рост просроченной задолженности связан с тем, что далеко не все заёмщики смогли реально оценить собственные силы и сейчас, спустя пару лет, уже не в состоянии так же регулярно вносить платежи.
Все столкнувшиеся с невозможностью исправно погашать кредит оказались в финансовой ловушке. Текущая рекордная ключевая ставка не позволяет реструктурировать задолженность под приемлемый процент. На ипотеку не распространяется льгота о кредитных каникулах. А на то, чтобы временно преодолеть трудности, заёмщик не может получить ещё один кредит из-за высокой долговой нагрузки и макропруденциальных лимитов, — пояснил Валерий Тумин.
Также он добавил, что сама специфика ипотечного кредитования предполагает высокие чеки в несколько миллионов рублей, и каждая просрочка более 90 дней — это автоматическая задолженность более 300 тыс. рублей с растущими пенями и штрафами по договору.
В разрезе всего нескольких договоров это миллионы рублей. Клиент в итоге либо гасит долг благодаря родственникам или продаже ценной недвижимости или автомобиля, либо расстаётся с ипотечной квартирой. С учётом этих факторов прогнозируем рост просрочки в 2025 году, как и рост случаев банкротства физлиц, — подытожил Валерий Тумин.
источник: ЦИАН
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