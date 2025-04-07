Квадратные метры в долг: просрочка россиян по ипотеке может вырасти до 200 млрд рублей

Просроченная задолженность россиян по ипотеке к началу февраля достигла рекордной отметки в 100,6 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Центробанка.

При этом общий объём жилищных кредитов, напротив, снижается. С начала года показатель снизился на 108 млрд рублей, до 19 трлн рублей.

По мнению финансового эксперта, аналитика Виталия Калугина, рост просроченной задолженности по ипотеке был прогнозируемым. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом Циан.Журнала.