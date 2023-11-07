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Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха»

Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 20:30 07.11.2023

Мария Шуда участвовала в событии в составе команды «Затейники с сюрпризом» Москва-Севастополь. Финал Всероссийской олимпиады «Технологии успеха» прошел в Перми в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство — Технологии — Спорт».

Команда кванторианки участвовала в возрастной категории 7-11 лет, трек «Конвейерная лента». Ребята создавали конвейерную ленту, на которую поступает после покраски кузов газели, а далее кузов перемещался на крутящуюся платформу для дальнейшей просушки. Команда отлично справилась и завоевала серебро в номинации «Производство будущего».

Мария отправилась в Пермь вместе с наставником, педагогом детского технопарка «Кванториум» Надеждой Шудой.

До поездки в Пермь мы общались с наставником из Москвы по поводу конструкции конвейерной ленты и обсуждали, как ее сделать максимально удобной с небольшим количеством деталей. Программировали и собирали её дети сами уже на треке. Наставников туда не пускали, — поделилась Надежда.

Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха» Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха» Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха» Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха» Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха» Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха» Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха»

Пока дети создавали свой проект, взрослые проходили образовательную программу «Проекты и мероприятия для вовлечения детей в научно-исследовательскую и инженерную деятельность».

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