Кванторианка из Севастополя стала финалисткой Всероссийской олимпиады «Технологии успеха»

Мария Шуда участвовала в событии в составе команды «Затейники с сюрпризом» Москва-Севастополь. Финал Всероссийской олимпиады «Технологии успеха» прошел в Перми в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство — Технологии — Спорт».

Команда кванторианки участвовала в возрастной категории 7-11 лет, трек «Конвейерная лента». Ребята создавали конвейерную ленту, на которую поступает после покраски кузов газели, а далее кузов перемещался на крутящуюся платформу для дальнейшей просушки. Команда отлично справилась и завоевала серебро в номинации «Производство будущего».

Мария отправилась в Пермь вместе с наставником, педагогом детского технопарка «Кванториум» Надеждой Шудой.

До поездки в Пермь мы общались с наставником из Москвы по поводу конструкции конвейерной ленты и обсуждали, как ее сделать максимально удобной с небольшим количеством деталей. Программировали и собирали её дети сами уже на треке. Наставников туда не пускали, — поделилась Надежда.

Пока дети создавали свой проект, взрослые проходили образовательную программу «Проекты и мероприятия для вовлечения детей в научно-исследовательскую и инженерную деятельность».