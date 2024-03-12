Кванторианцы из Севастополя — победители и призёры Всероссийского конкурса «Мой ЛЕГО мир»

Организовал конкурс центр цифрового образования «IT-куб – Орск». В нём приняли участие ребята из разных уголков страны: Бурятия, Тамбов, Новосибирск, Мурманск, Кузбасс, Оренбург, Крым.

18 обучающихся детского технопарка «Кванториум» Севастополь тоже создали свои модели лего-транспорта, который бы вместил всю семью. И 6 юных севастопольцев стали победителями и призёрами в номинации «Семейный ЛЕГО транспорт»:

1 место – Виктор Винокуров, Максим Костюк

2 место – Александр Горяйнов, Кирилл Синявский, Михаил Колесников

3 место – Александр Кауков

Наставник ребят – педагог направления «Подготовительная инженерная школа «#хочуШкодить» Надежда Шуда.

источник: пресс-служба детского технопарка «Кванториум» (г.Севастополь)