Кванторианцы из Севастополя — победители и призёры Всероссийского конкурса «Мой ЛЕГО мир»

Организовал конкурс центр цифрового образования «IT-куб – Орск». В нём приняли участие ребята из разных уголков страны: Бурятия, Тамбов, Новосибирск, Мурманск, Кузбасс, Оренбург, Крым.
18 обучающихся детского технопарка «Кванториум» Севастополь тоже создали свои модели лего-транспорта, который бы вместил всю семью. И 6 юных севастопольцев стали победителями и призёрами в номинации «Семейный ЛЕГО транспорт»:
- 1 место – Виктор Винокуров, Максим Костюк
- 2 место – Александр Горяйнов, Кирилл Синявский, Михаил Колесников
- 3 место – Александр Кауков
Наставник ребят – педагог направления «Подготовительная инженерная школа «#хочуШкодить» Надежда Шуда.
источник: пресс-служба детского технопарка «Кванториум» (г.Севастополь)
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