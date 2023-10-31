Квартира Зеленских в Ливадии продана. Кто купил и зачем

Трехкомнатные апартаменты площадью почти 120 квадратных метров в ЖК «Император», расположенного в крымской Ливадии, проданы. В 2013 году эту недвижимость прикупила чета Зеленских. Квартира записана супругу комика-президента Елену. После национализации элитная недвижимость была выставлена на аукцион. Стать участником торгов мог любой желающий. Единственное условие – заранее оформленное электронное заявление и задаток в размере 50% от начальной цены (24,6 млн. рублей).

В итоге за апартаменты на ЮБК боролись две дамы — Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая (данные о физлицах – из открытых источников). Шаг онлайн-аукциона был немалым — 1,23 млн. рублей. Победила москвичка Липовецкая, предложившая за лот 44 миллиона 356 тысяч рублей.

Что куплено за такие деньги: собственно сама жилплощадь с высокими потолками, просторная терраса, дом с дворецким и консьержкой, подземный паркинг, бассейн на крыше, закрытый дворик, раскрывает «тайны элитной недвижимости» КП в Крыму.

Судя по фото из ГИС «Торги» — внутри апартаменты — «трешка»… скажем так, «готовые к ремонту». Вкладывать в эту квартиру еще и вкладывать. По мнению специалистов, риелторов, цена – вполне адекватная, «рыночная». Больше 50 миллионов было бы переплатой, ну а та самая начальная цена в 24,6 млн. была минимальной (для ЮБК – точно).

Что известно о новой владелице элитного жилья в Ливадии. 50-летняя Ольга Липовецкая (по данным открытых же источников) – занимается бизнесом, она учредитель нескольких организаций, одной из них является юридическая компания.

С мужем новой хозяйки престижной недвижимости адвокатом Иваном Тучковым побеседовал портал aif.ru. По словам Тучкова, крымская жилплощадь позволит детям дышать свежим воздухом. К тому же и сам юрист, и его жена без ума от Крыма, а кому ранее принадлежала жилплощадь — известный адвокат был не в курсе. Он даже удивился, что его приобретение вызвало столь сильный резонанс, учитывая, что на торгах по недвижимости в России находятся миллионы объектов. Юрист даже пообещал провести экскурсию по дому, как только там окажется. Мужчина подчеркнул, что узнал, что супруга приобрела квартиру Зеленских, в последний момент.

Хорошо, что жена купила квартиру в Крыму, дети будут дышать свежим воздухом, мы очень рады, исключительно повезло, — подчеркнул в комментарии «АиФ» Тучков. — Крым замечательный, там красиво! В квартире жены буду непременно, как там окажусь, — звоните. Экскурсию проведем. Мне все отзвонились, не понимаю, в чем такой резонанс, миллионы объектов на торгах находятся в России. Мы в последний момент узнали, чью квартиру купили. Вид красивый и место красивое.

Согласимся, место красивое, даже (слово набившее оскомину, но все же) элитное. У апартаментов появился хозяин. Люди купили жилье себе (не для бизнеса, не для перепродажи, не для музея). Будут здесь жить, отдыхать. Все правильно, дом без хозяина – не дом, так «квадратные метры». А прошлое этих самых «квадратных метров» забудется. Как и сама фамилия экс-владельцев…

Фото: ГИС «Торги» и Яндекс Карты, скриншоты ВК и YouTube.