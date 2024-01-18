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Квартирная кража в Саках: не провоцируйте воришек, запирайте входные двери
Иллюстрация: МВД по РК

Квартирная кража в Саках: не провоцируйте воришек, запирайте входные двери

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:43 18.01.2024

В Саках оперативники раскрыли квартирную кражу.

В полицию обратилась 21-летняя жительница г. Саки, у которой из кармана куртки, висевшей на вешалке в прихожей ее квартиры, пропало 6 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила полицейским, что дверь квартиры она оставила не запертой. В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. 18-летний житель Евпатории признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги успел потратить, – рассказали в МВД по РК.

Подозреваемый ранее трижды привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение общественного порядка.

Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). За тайное хищение денежных средств из чужой квартиры ранее не судимому молодому человеку может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Юноша задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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Сотрудники полиции предостерегают: чтобы ваше имущество не было похищено необходимо заранее позаботиться о его сохранности. Если кража совершена, незамедлительно звоните в полицию по телефону дежурной части 102. Раскрыть преступление по горячим следам намного проще.

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