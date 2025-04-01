Квартирный вопрос: с 1 апреля по семейной ипотеке можно купить вторичку

Под действие программы подпадает 80% городов, при этом речь идёт о небольших населённых пунктах, где почти нет новостроек. Всего в России насчитывается 1125 городов, в 901 по семейной ипотеке разрешили покупать вторичку.

Ставка по программе составляет 6% годовых. Купить вторичное жильё по семейной ипотеке можно в городах, где возводится не более двух многоквартирных домов. По программе можно приобрести квартиру в доме не старше 20 лет. Этой опцией могут воспользоваться семьи с детьми до 6 лет.

В будущем семейную ипотеку могут распространить на другие города, не исключает вице-премьер Марат Хуснуллин. Власти оценят эффективность и востребованность программы и рассмотрят возможность её масштабирования.

Расширение семейной ипотеки на вторичку может привести к тому, что в муниципалитетах, где почти нет новостроек, строительство нового жилья полностью прекратится, предупредил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Темпы вывода многоквартирных домов могут замедлиться, согласен председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. При этом он подчеркнул, что семьям, которые готовы приобретать жильё в своём городе, нужно дать такую возможность.

источник: ЦИАН