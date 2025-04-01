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Квартирный вопрос: с 1 апреля по семейной ипотеке можно купить вторичку
источник фото: ЦИАН

Квартирный вопрос: с 1 апреля по семейной ипотеке можно купить вторичку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 01.04.2025

С 1 апреля семейную ипотеку распространили на вторичное жильё, новые условия действуют в 901 городе. Крупные банки уже принимают заявки по программе, пишет «Российская газета».

Под действие программы подпадает 80% городов, при этом речь идёт о небольших населённых пунктах, где почти нет новостроек. Всего в России насчитывается 1125 городов, в 901 по семейной ипотеке разрешили покупать вторичку.

Ставка по программе составляет 6% годовых. Купить вторичное жильё по семейной ипотеке можно в городах, где возводится не более двух многоквартирных домов. По программе можно приобрести квартиру в доме не старше 20 лет. Этой опцией могут воспользоваться семьи с детьми до 6 лет.

В будущем семейную ипотеку могут распространить на другие города, не исключает вице-премьер Марат Хуснуллин. Власти оценят эффективность и востребованность программы и рассмотрят возможность её масштабирования.

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Расширение семейной ипотеки на вторичку может привести к тому, что в муниципалитетах, где почти нет новостроек, строительство нового жилья полностью прекратится, предупредил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Темпы вывода многоквартирных домов могут замедлиться, согласен председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. При этом он подчеркнул, что семьям, которые готовы приобретать жильё в своём городе, нужно дать такую возможность.

источник: ЦИАН

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