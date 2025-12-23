Квартиры в строящемся доме? В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о хищении 2,6 млн рублей

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летней женщины и ее 65-летнего сожителя.

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Установлено, что сообщники привлекали денежные средства граждан под предлогом приобретения квартир-студий в строящемся доме на принадлежащем женщине земельном участке по проезду Коробкова в г. Севастополе. При этом, в нарушение законодательства о долевом строительстве многоквартирного жилья, осужденные заключали с потерпевшими договоры купли-продажи, достоверно зная, что фактически не смогут предоставить им квартиры в собственность. Участок, на котором предполагалось строительство многоквартирного дома, предназначен для индивидуальной жилой застройки, возведение многоквартирного жилья на нем запрещено. Таким образом, с ноября 2021 по июль 2023 года они похитили у двух потерпевших 2,6 млн рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В ходе следствия ущерб возмещен.

Ленинский районный суд г. Севастополя назначил женщине 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а мужчине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В настоящее время расследуется еще одно уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки в связи с совершением аналогичных действий по отношению еще к трем потерпевшим, которые также хотели купить квартиры-студии в том же доме.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

