Кварцевый ламинат — красивая и функциональная особенность современных интерьеров

И это уже лайфхак для тех, кто любит «идеальность» картинки в том, что касается интерьера. Существует не только кварцевый ламинат, но и кварцевый плинтус! И — да: такое «содружество» однозначно создаёт гармоничный и долговечный дизайн.

Что представляет из себя кварцевый плинтус? Отметим несколько моментов: