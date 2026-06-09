Квота для приёма на работу инвалидов: памятка работадателям

1. Кто обязан выполнять квоту?:

Работодатели (организации всех форм собственности и ИП), у которых среднесписочная численность работников превышает 35 человек.

2. Размер квоты:

Квота составляет 3% от среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.

Расчёт не включает филиалы в других регионах и сотрудников на вредных/опасных производствах.

3. Как выполнить квоту?:

Выполнение засчитывается при наличии одного из следующих оснований:

4. Освобождение от выполнения квоты:

Работодатель освобождается от обязанности только в случаях, если он сам является общественной организацией инвалидов, признан банкротом, сократил штат до менее чем 35 человек или если в службе занятости отсутствуют подходящие кандидаты-инвалиды.

5. Ответственность за невыполнение:

Неисполнение обязанности по приёму на работу инвалидов влечёт наложение административного штрафа:

Для подбора персонала работодатели могут обращаться в государственные учреждения службы занятости населения.

источник: Администрация Симферополя

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