Квота для приёма на работу инвалидов: памятка работадателям

1. Кто обязан выполнять квоту?:
Работодатели (организации всех форм собственности и ИП), у которых среднесписочная численность работников превышает 35 человек.
2. Размер квоты:
Квота составляет 3% от среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.
Расчёт не включает филиалы в других регионах и сотрудников на вредных/опасных производствах.
3. Как выполнить квоту?:
Выполнение засчитывается при наличии одного из следующих оснований:
4. Освобождение от выполнения квоты:
Работодатель освобождается от обязанности только в случаях, если он сам является общественной организацией инвалидов, признан банкротом, сократил штат до менее чем 35 человек или если в службе занятости отсутствуют подходящие кандидаты-инвалиды.
5. Ответственность за невыполнение:
Неисполнение обязанности по приёму на работу инвалидов влечёт наложение административного штрафа:
Для подбора персонала работодатели могут обращаться в государственные учреждения службы занятости населения.
источник: Администрация Симферополя
С тегами: работа в Крыму
С тегами: работа в Крыму