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Кырм: цикл публикаций "Победа в лицах" - ветеран Великой Отечественной войны Владимир Лысенко
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крым: цикл публикаций «Победа в лицах» — ветеран Великой Отечественной войны Владимир Лысенко

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 05.05.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Владимире Николаевиче Лысенко в новом материале цикла публикаций «Победа в лицах».

Владимир Николаевич родился в 1925 году в городе Батуми. Он окончил школу, получил профессию оператора по переработке нефтепродуктов. В 1942 году Батумский нефтеперерабатывающий завод, на котором он работал, эвакуировали.

Владимир хотел отправиться на фронт, но в военкомате ему отказали. Тогда он обратился в отдел кадров морского торгового порта и был зачислен в отдел вспомогательных судов и гаваней Черноморского флота, став матросом второго класса.

Молодой человек служил на барже, принимал активное участие в высадке десанта в районе мыса Мысхако и при взятии города Новороссийска. Получил ранение, долгое время лечился в госпитале.

В 1945 году Владимир Николаевич по долгу службы оказался в Керчи, где и познакомился со своей будущей женой. Он сохранил верность морю: вначале работал боцманом в институте Азово-Черноморского рыбного хозяйства, а затем радистом на рыболовном судне «Гонец».

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За боевые заслуги Владимир Николаевич награжден в том числе орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 2022 году ему была вручена медаль «За защиту Республики Крым».

Сергей Аксёнов заключил:

Низкий поклон Владимиру Николаевичу и всем нашим ветеранам за все, что они сделали для нас и для нашей страны!

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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