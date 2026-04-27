Кыш отсюда! Жителей многоэтажек могут оштрафовать за прикармливание голубей

Кормление голубей могут посчитать нарушением санитарных норм, объяснила юрист. Это связано с тем, что после кормления птиц во дворе остаётся мусор: шелуха, крошки, помет. Жильца могут оштрафовать на сумму от 2 до 3 тыс. рублей. Если голуби садятся на балконы или подоконники, оставляют следы жизнедеятельности на стенах дома, управляющая компания может взыскать в судебном порядке взыскать с человека, который прикармливает птиц, стоимость чистки фасадов. Юрист добавила, что в практике штрафы за кормление голубей — редкость.

Жителей многоквартирных домов также могут оштрафовать за курение в подъезде, установку устройств для сушки белья за пределами балкона, захламление мест общего пользования, мытье автомобиля на придомовой территории, нарушение установленных часов тишины.

Размер штрафа за курение в подъезде составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей, рассказала юрист Евгения Сабитова. Сумма штрафа за нарушение тишины зависит от региона. В Москве за это нарушение грозит штраф до 2 тыс. рублей, в Подмосковье — до 3 тыс. рублей. Жильцов, захламляющих места общего пользования, по которым проходят пути эвакуации, могут оштрафовать на сумму до 15 тыс. рублей.

