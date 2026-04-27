Кыш отсюда! Жителей многоэтажек могут оштрафовать за прикармливание голубей
Кыш отсюда! Жителей многоэтажек могут оштрафовать за прикармливание голубей

За кормление голубей во дворе многоквартирного дома жильцам грозит штраф, сообщила РИА Недвижимость юрист группы «Яковлев и партнёры» Анастасия Асабина. Прямого запрета в законодательстве нет, и всё же за это действие может грозить административная ответственность.

Кормление голубей могут посчитать нарушением санитарных норм, объяснила юрист. Это связано с тем, что после кормления птиц во дворе остаётся мусор: шелуха, крошки, помет. Жильца могут оштрафовать на сумму от 2 до 3 тыс. рублей. Если голуби садятся на балконы или подоконники, оставляют следы жизнедеятельности на стенах дома, управляющая компания может взыскать в судебном порядке взыскать с человека, который прикармливает птиц, стоимость чистки фасадов. Юрист добавила, что в практике штрафы за кормление голубей — редкость.

Жителей многоквартирных домов также могут оштрафовать за курение в подъезде, установку устройств для сушки белья за пределами балкона, захламление мест общего пользования, мытье автомобиля на придомовой территории, нарушение установленных часов тишины.

Размер штрафа за курение в подъезде составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей, рассказала юрист Евгения Сабитова. Сумма штрафа за нарушение тишины зависит от региона. В Москве за это нарушение грозит штраф до 2 тыс. рублей, в Подмосковье — до 3 тыс. рублей. Жильцов, захламляющих места общего пользования, по которым проходят пути эвакуации, могут оштрафовать на сумму до 15 тыс. рублей.

