Лабазник — лекарственные свойства и применение

Лабазник, в листьях которого находится аскорбиновая кислота а в цветках эфирное масло, необычайно полезен для здоровья. Масло, в основном, состоит из метилсалицилата, а также из желтого красящего вещества. Кроме того, в состав растения входят ванилин, фитонциды, гликозид спиреин. В корневище обнаружены дубильные вещества пирокатехиновой группы, в стеблях – вещества пирогалловой группы. В лечебных целях используют корневища и корни растения, заготавливая их осенью или ранней весной до начала отрастания.

Лабазник — лечебные свойства

Препараты на основе этой травы имеют противовоспалительные, ранозаживляющие, вяжущие, болеутоляющие и общеукрепляющие свойства.

Благодаря большой концентрации салициловой кислоты, ее используют, как анальгетик.

Из лабазника готовят настои и мази, которые помогают при экземе, нейродермите, сильных ожогах, трофических язвах. Из настоев делают примочки для лечения пародонтоза, стоматита и гингивита.

Таволга уменьшает боль в желудке, укрепляет его стенки и улучшает пищеварение. Наибольший эффект достигается, если использовать ее вместе с ромашкой или подорожником.

Она применяется для снятия боли и облегчения общего состояния при межреберной невралгии, ревматизме, воспалении седалищного нерва и артрите.

Лечебные свойства растения эффективно используют в гинекологии. Отвары из целебной травы помогают в лечении дисплазии шейки матки, а также эрозий.

Народные лекари и травники готовят на основе лабазника чай, который является потогонным и мочегонным средством.

Вяжущие свойства растения помогают при лечении поноса, а также избавления от гельминтов.

Оно используется при повышенной температуре тела или лихорадке, во время простудных заболеваний.

Лабазник — применение в народной медицине

Препараты из растения являются хорошим противоревматическим и анальгетическим средством. В то же время они оказывают эффективное бактерицидное, диуретическое, болеутоляющее, успокаивающее, ранозаживляющее, кровоостанавливающее, противовоспалительное и антигельминтное действие. Они усиливают способность печени обеззараживать и выводить токсичные продукты обмена.

Чтобы быстрее справиться с простудой, приготовьте спиртовую настойку на основе этой травы. Для этого сухие цветы положите в стеклянную емкость и залейте их спиртом или водкой (не менее 40%). Соотношение сырья и спирта должно быть 1:10. Поместите емкость в темное место на две недели. Когда средство буде готово, процедите его через марлю. Пейте по 25 капель утром и вечером. Курс терапии должен быть не менее одного месяца. Затем можно сделать перерыв на 2 недели, а затем продолжить лечение.

При лечении угрей, фурункулов, экземы или небольших ран на коже используют такую мазь: возьмите 10 г цветов таволги, 10 г ланолина и 20 г вазелина. Сухое сырье измельчите до состояния порошка, соедините с остальными ингредиентами и хорошо все смешайте. Готовую мазь наносите на больные участки дважды в день. Это лечебное средство можно хранить в холодильнике не более 14 дней.

Отвар из этой травы является отличным мочегонным и жаропонижающим средством. Чтобы его приготовить, нужно залить 20 г сухого сырья 450 мл горячей воды. Прокипятите на умеренном огне 3 минуты. Затем необходимо оставить отвар до полного остывания на 1,5-2 часа. Это лекарство употребляют по 125 мл не более трех раз в день.

В лечении зубной боли поможет настой: 2 ложки сухой травы измельчите и залейте кипящей водой (0,4 л). Укутайте емкость в теплую ткань и настаивайте 3 часа. Профильтруйте полученное лекарство с помощь сита или марли. Пейте 4 раза в сутки по 50 мл. Также его можно использовать для полоскания рта.

Из растения готовят всевозможные отвары, мази, настойки. Отвары назначают при дизентерии, эпилепсии, воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей, при нервных расстройствах и гипертонической болезни. Отвары из корней и цветков употребляют как антигельминтное средство.

Для лечения экземы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки рекомендуются настои из цветков. Препараты из цветков и листьев применяют при хроническом холецистите и заболеваниях верхних дыхательных путей.

Лечебные свойства масла лабазника

Эфирное масло таволги в большей мере содержится в цветах и семенах растения, но в небольшой концентрации присутствует и в стеблях, корнях, а также листьях. Оно обладает приятным медовым ароматом, который привлекает пчел, поэтому растение является отличным медоносом. Кроме того, это масло чрезвычайно ценится в народной медицине благодаря своим лечебным свойствам.

В нем содержится большое количество салицилового альдегида, из которого получают салициловую кислоту, поэтому эфирное масло лабазника часто называют «природным аспирином». Оно обладает следующими лечебными свойствами:

обезболивающим;

разжижающим,

противовоспалительным

жаропонижающим.

Масло лабазника имеет сравнительно недорогую цену и приносит большую пользу организму, вместе с тем, не нанося практически никакого вреда. Его применяют для разжижения крови, стимуляции кровоснабжения спинного и головного мозга, а также для борьбы с устойчивыми болями. Оно успокаивает нервную систему, снимает стресс и приводит в норму режим сна.

Настойка лабазника

Настойку используют для лечения ран, ожогов, трофических язв нижних конечностей. Она эффективна при гормональных нарушениях и многих женских заболеваниях. Препарат хорошо помогает при псориазе, оттеках разной этиологии, раке различной локализации (мочевой пузырь, почки, матка, яичники). Данное лекарственное средство способствует снижению уровня сахара в крови, что просто необходимо диабетикам. Для изготовления настойки высушенное растение заливают водкой или спиртом в соотношении 1:3 и настаивают не менее пяти суток.

Лабазник — корень

В народной медицине корень растения используют при болезнях сердца, болях в суставах, при гипертонии, кожных заболеваниях. Препараты из него применяют для заживления ран и прекращения кровотечений. Корни используют в комплексном лечении онкологических заболеваний и болезней суставов.

Отвар: четыре столовые ложки измельченных сухих корней необходимо залить 1 литром воды, кипятить на водяной бане 1 час, потом охладить и процедить. Принимать средство рекомендуется по 50 мл 4 раза в день. Хранить лекарство необходимо в холодильнике.

Цветки лабазника

Цветки у растения мелкие, собраны в щитковидно-метельчатые соцветия, обычно желто-белые, розоватые, иногда красные. Они привлекают пчел как источник пыльцы, а не нектара. Цветет лабазник с июня по август. Из цветков готовят чай, хорошо помогающий при простудах и артритах. Он очень вкусный даже без сахара. Чай полезно пить при нарушениях обмена веществ и во время диеты. Также этот напиток полезен для профилактики приступов эпилепсии.

Настой из цветков также является действенным целебным средством, рекомендуемым в период заболевания ОРЗ или при гриппе. Кроме того, цветки обладают жаропонижающим действием. Можно вылечиться за один день, если начать лечение при первых же симптомах болезни.

Лабазник — сорта

Растение насчитывает около 20 сортов, и половина из них произрастает на территории бывшего СССР. В основном это влаголюбивые растения, вполне зимостойкие и не требующие специальной подготовки и укрытия к зиме. Размножается лабазник вегетативно и семенами. Растение предпочитает суглинистые, плодородные почвы. Во время посадки не стоит увлажнять почву: обильный полив, главным образом, необходим летом. Все виды растения особенно хорошо смотрятся в больших группах на фоне газона.

Лабазник вязолистный. Растение распространено в европейской части России, в Сибири, на Кавказе, в Средней и Малой Азии, Западной Европе. Растет оно на травянистых болотах, по берегам рек и озер, иногда между кустарниками.

Вещества, содержащиеся в растении, нормализуют процессы возбуждения и торможения коры головного мозга. Соцветия используются в качестве потогонного и жаропонижающего средства, поскольку в них присутствует вещество, напоминающее по своему действию аспирин. Цветки являются мочегонным средством, и препараты из них назначают при мочекаменных болезнях и заболеваниях почек.

Когда-то отвары из цветков лабазника вязолистного принимались внутрь при укусах змей, сегодня их применяют при отравлении этанолом, они снимают синдром похмелья.

Лабазник красный. В природе растение встречается в восточных районах Северной Америки, родом оно тоже из США. Этот мощный травянистый многолетник высотой до 2,5 м образует большие группы. Стебли растения крупные, прочные, имеют красноватую окраску. Густые метельчатые соцветия состоят из мелких розовых цветков, издающих приятный запах. Растение светолюбиво и предпочитает влажные почвы. При сильном затенении оно может перестать цвести. Данный вид декоративен за счет ярких малиновых плодов, которые не опадают до поздней осени. Растение хорошо переносит даже 35-градусный мороз.

Лабазник обыкновенный. У растения эффектные, перисто-рассеченные листья, круглые красивые бутоны белого цвета. Роскошные соцветия богаты мёдом и состоят из множества мелких цветков. Лучшей почвой для лабазника обыкновенного будет та, которая богата органикой, но он может расти и в любой садовой земле. Важно, что лабазник хорошо переносит холода и его не нужно укрывать на зиму. Из-за компактности и красоты данный вид обычно выращивают в цветниках.

Лабазник шестилепестковый. Это м ноголетнее травянистое растение высотой 80–170 см, с простым голым стеблем, книзу облиственным. Тонкое корневище имеет продолговатое клубневидное утолщение. Перисто-рассеченные яйцевидные листья сверху зелёного цвета, снизу – белые. Цветки мелкие, с шестью лепестками, белого или розового цвета, испускают медовый запах. Цветет растение в мае-июне. Оно предпочитает влажные почвы, растет среди кустарников, на полянах и по заливным лугам.

В лечебных целях используется надземная часть, также корни и корневище. В научной медицине растение известно как потогонное, вяжущее и мочегонное средство. В народной медицине применяется как геморроидальное и вяжущее средство.

Противопоказания к применению лабазника

Растение малотоксично, однако его не следует применять людям, страдающим хроническими запорами, плохой свертываемостью крови и склонным к гипотонии. Также противопоказанием к применению препаратов из лабазника является беременность.

Средства на основе таволги противопоказаны:

Людям с хроническими запорами, так как трава имеет ярко-выраженное вяжущее свойство.

Больным, которые старадают гипотонией и плохой свертываемостью крови. Салицилаты, найденные в растении, могут стать причиной сильных кровотечений у таких людей.

Беременным женщинам и детям до 14 лет.

Перед началом использования лекарственных средств на основе растения следует проконсультироваться с врачом.

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