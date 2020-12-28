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Лаборатория в "инфекционке" Севастополя сможет обрабатывать до 4 тысяч ПЦР-тестов в сутки
фото: fernandozhiminaicela (pixabay.com)

Лаборатория в «инфекционке» Севастополя сможет обрабатывать до 4 тысяч ПЦР-тестов в сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:30 28.12.2020

Лаборатория в севастопольской инфекционной больнице, которая в скором времени должна быть запущена в работу, сможет значительно увеличить количество обрабатываемых тестов на коронавирусную инфекцию.

Там суперсовременные «роботы». В принципе, до 4 тысяч анализов дополнительно можно будет делать. Нам, может быть, столько даже и не понадобится. Но это (лаборатория) экспертного класса, — цитирует «Новый Севастополь» губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

В начале года, по словам чиновника, результаты севастопольских лабораторий должны были перепроверяться на базе крымской. Позже эту систему отменили. Однако то оборудование, которое появится в инфекционной больнице, «могло бы быть референсным оборудованием».

По словам губернатора, после пандемии коронавирусной инфекции эта лаборатория будет востребована медицинской системой города.

Запуск лаборатории в инфекционной больнице ожидается до конца года.

Ранее в Севастополе открылась новая лаборатория на базе кожно-венерологического диспансера для анализа тестов на коронавирусную инфекцию с мощностью около 2 тысяч анализов в сутки.

Лаборатория в "инфекционке" Севастополя сможет обрабатывать до 4 тысяч ПЦР-тестов в сутки

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