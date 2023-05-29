Лаборатория бактериологических исследований: задачи экспертов и специфика деятельности

Объектами «интереса» бактериологических лабораторий являются: бактерии, включая различные патогенные и непатогенные штаммы.

вирусы, такие как грипп, герпес, ВИЧ и другие.

грибки, которые могут вызывать различные инфекции.

патогенные простейшие, такие как малярийные паразиты и другие болезнетворные организмы.

пищевые продукты, чтобы проверить наличие возбудителей пищевых инфекций.

питьевая вода, чтобы определить наличие микробов и патогенов в воде.

косметические и медицинские продукты, чтобы определить наличие бактерий и прочих микроорганизмов.

пробиотики и пребиотики, которые используются как дополнения к пище и могут содержать живые бактерии и культуры микроорганизмов.

биологические образцы, такие как кровь, моча и другие биологические жидкости, для выявления микробов и других патогенов. Отметим также, что в большинстве случаев бактериологические лаборатории — объекты «закрытые». Другими словами, попасть в них «с улицы» практически невозможно. В том числе и по причине соблюдения техники безопасности. Так, к примеру, существуют определенные требования к помещениям и оборудованию бактериологических лабораторий. Некоторые из них:

регулируемый доступ к лаборатории и контроль для защиты от несанкционированных «визитов» и кражи биологических материалов.

пространство должно быть разделено на зоны для различных этапов работы (например, прием биологических материалов, их обработка, анализ и распределение) с помощью физических барьеров для предотвращения перекрестного загрязнения.

продувание и вентиляция помещений должны быть поддерживаются на определенном уровне для обеспечения достаточного обмена воздуха и предотвращения накопления вредных паров, газов и токсичных веществ.

оборудование должно быть калибровано, тестируемо и исправно для предотвращения ошибок в ходе эксперимента.

лабораторный персонал должен соблюдать строгие гигиенические меры, включающие мойку рук, использование персональной защиты и дополнительные меры безопасности при работе с патогенными материалами.

Кроме того, различные страны и организации могут иметь дополнительные требования для бактериологических лабораторий, в зависимости от специфики работы.

Ну и, наконец: какие специалисты трудятся в бактериологических лабораториях?

В бактериологических лабораториях работают эксперты в области микробиологии, биологии, медицины и химии, такие как бактериологи, микробиологи, иммунологи, вирусологи, генетики, медицинские лаборанты.

И… опять-таки… «случайный человек» в такого рода структурах — редкость. Потому как в лабораториях повышенные требования к профессиональному уровню сотрудников — это раз. А во-вторых: несоблюдение правил безопасности и неправильное обращение с опасными бактериями может представлять серьезную угрозу здоровью и жизни сотрудников, а также окружающих людей. Поэтому наличие необходимой квалификации, определённых «допусков», гарантирующих, что специалисты ознакомлены и осознают необходимость соблюдения всех предписанных мер безопасности, является обязательным условием для работы в бактериологических лабораториях.